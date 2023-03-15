Путин назвал чушью причастность Украины ко взрыву на "Северных потоках"

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин назвал полной чушью версию о возможной причастности украинских активистов ко взрыву на "Северных потоках", передает РИА Новости.

По словам Путина, взрыв подобного рода могли осуществить только специалисты, поддержанные мощью государства.

"Взрыв подобного рода, такой мощности, на такой глубине могут осуществить только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями", – сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Президент РФ заявил, что российскую сторону не допускают на место происшествия, а также назвал произошедшее на "Северных потоках" терактом.

"То, что это теракт, – это уже ни для кого не секрет. Это, по-моему, все уже признали. Причем теракт, совершенно очевидно совершенный на государственном уровне, потому что никакие любители подобные акции совершить не могут", – пояснил Путин.

Он добавил, что США теоретически заинтересованы во взрывах на "Северных потоках", чтобы поставлять в Европу свой сжиженный природный газ.

Российский президент утверждает, что для взрыва на "Северных потоках" могли заложить несколько взрывных устройств. При этом какие-то взорвались, а какие-то – нет.

"В мировой практике нет примера ремонта подобных систем после таких происшествий, но теоретически все возможно. Это просто потребует времени, денег определенных, каких-то новых технологий", – отметил Путин.

Взрыв на "Северных потоках"

26 сентября были обнаружены первые три утечки на газопроводе "Северный поток". Четвертую утечку газа обнаружила береговая охрана Швеции уже 29 сентября.

Занимавшая на тот момент пост главы МИД Швеции Анн Линде тогда заявляла, что инцидент с утечкой газа на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошел из-за взрывов и возможной диверсии. Возможность диверсии на "Северном потоке" не исключили и в Кремле.

Германия, Дания и Швеция начали расследование по данному факту.

В начале октября стало известно, что утечки на обоих "Северных потоках" прекратились. В ноябре власти Швеции подтвердили, что причиной ЧП на "Северных потоках" могла быть диверсия.

В январе американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил о причастности США ко взрывам на газопроводах "Северный поток". В Белом доме категорически опровергли эту информацию.

В марте ряд западных СМИ выдвинул версию о том, что взрывы на подводном газопроводе "Северный поток", по которому газ из России поступал в Европу, могла осуществить некая проукраинская группировка. В Киеве заявили, что Украина не причастна к аварии. Москва же назвала данные публикации западных СМИ скоординированным вбросом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2012921-putin-nazval-chushyu-prichastnost-ukrainy-ko-vzryvu-na-severnyh-potokah/