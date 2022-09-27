Германия и Дания начали расследовать причины ЧП на "Северном потоке"

"Северный поток" в Любмине. Иллюстративное фото: Stefan Sauer / Picture alliance / Getty Images

Власти Дании и ФРГ пытаются установить причину ЧП на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" – здесь было обнаружено сразу три повреждения, пишет издание Deutsche Welle.

Как сообщило изданию агентство dpa со ссылкой на источники в силовых структурах, ВМС Дании и специалисты из Германии проводят расследование.

Отмечается, что причина утечек пока не установлена, но "некоторые данные указывают на возможность саботажа".

Компания Nord Stream, которая является оператором "Северного потока", заявила, что одновременно были повреждены сразу три нитки газопровода, пишет Интерфакс.

"Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы "Северный поток", носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно", – сообщила компания.

По словам замглавы МИД Польши Марцина Пшидач, его страна не исключает, что утечки на газопроводах могут быть провокацией со стороны России. Слова польского чиновника приводит Deutsche Welle.

"Мы находимся в ситуации с высокой международной напряженностью. К сожалению, наш восточный сосед постоянно ведет агрессивную политику. Если он способен на агрессивную военную политику в Украине, то очевидно, что нельзя исключать никакой провокации, в том числе и на участках, которые находятся в Западной Европе", – заявил замминистра иностранных дел Польши.

При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия глубоко обеспокоена ситуацией на газопроводах. Ранее он заявлял, что российские власти не исключают возможность диверсии на "Северном потоке".

Напомним, что ранее диспетчеры центра управления "Северного потока" зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода. Также в ночь на понедельник было зафиксировано резкое падение давления в нитке А трубопровода "Северный поток-2", маршрут которого идет вдоль "Северного потока" по дну Балтийского моря.

ЧП произошло в датской исключительной экономической зоне, юго-восточнее острова Борнхольм.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989900-germaniya-i-daniya-nachali-rassledovat-prichiny-chp-na-severnom-potoke/