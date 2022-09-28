Глава МИД Швеции назвала взрывы причиной ЧП на "Северных потоках"

Анн Линде. Фото: кадр из видео на SVT

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила на своей странице в Twitter, что инцидент с утечкой газа на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошел из-за взрывов.

"Утечка газа на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в исключительных экономических зонах Норвегии и Швеции является следствием взрывов, возможно вызванных диверсией", – говорится в ее публикации.

Глава МИД Швеции отметила, что Стокгольм продолжает собирать информацию и не исключает никаких причин, действующих лиц или мотивов.

Напомним, полиция Швеции начала предварительное расследование по факту возможной диверсии в связи с утечкой газа на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2".

А министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что считает инцидент с утечкой газа на газопроводе "Северный поток" диверсией. Он призвал ЕС и НАТО к расследованию и защите критической инфраструктуры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990010-glava-mid-shvetsii-nazvala-vzryvy-prichinoy-chp-na-severnyh-potokah/