Американский журналист обвинил США в диверсии на "Северных потоках"

Сеймур Херш. Фото: Brad Barket / Getty Images

Американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил о причастности США ко взрывам на газопроводах "Северный поток". В Белом доме назвали слова журналиста ложью.

Статья за авторством Херша появилась на ресурсе для писателей, журналистов и блогеров Substack.com.

Автор пишет, что взрывчатку под "Северные потоки" в июне 2022 года заложили водолазы США. Сделали они это якобы под прикрытием учений НАТО, а после, как говорится в статье, спустя несколько месяцев, ее активировал норвежский военно-морской флот.

Журналист утверждает, что президент США Джо Байден якобы принял это решение спустя 9 месяцев обсуждений с командой по национальной безопасности. По словам журналиста, в разработке плана участвовал ряд высокопоставленных чиновников США.

Утечка газа после ЧП. Фото: Anadolu Agency / Contributor / Getty Images

Представитель Белого дома – глава пресс-службы Совета нацбезопасности Эйдриенн Уотсон – категорически отвергла информацию, которая приводится в статье, передает ТАСС. Она назвала слова Херша ложью.

"Это совершенная ложь и полная фикция", – сказала она.

Российское издание РИА Новости заверяет, что сам Херш подтвердил им свое авторство данной статьи в личной беседе. Журналисты обратились к нему с просьбой верифицировать статью, так как страница Херша на Substack (портале, где и появилась статья) была создана всего за несколько часов до публикации материала.

"Конечно, это был я", – сказал он журналистам.

Как пишет издание, сообщить подробности работы над материалом он отказался, не указав также, кто является его источником.

Напомним, 26 сентября были обнаружены три первые утечки на газопроводе "Северный поток". Еще через три дня береговая охрана Швеции выявила четвертую утечку.

К расследованию происшествия приступили сразу три страны – Дания, Германия и Швеция. Уже тогда европейские и российские власти не исключили возможность диверсии.

В ноябре 2022 года власти Швеции подтвердили, что причиной ЧП на "Северных потоках" была диверсия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2008658-amerikanskiy-zhurnalist-obvinil-ssha-v-diversii-na-severnyh-potokah/