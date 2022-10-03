Утечки газа на обоих "Северных потоках" прекратились

Утечка газа на трубопроводе "Северный поток". Фото: Swedish Coast Guard via Getty Images

Энергетическое агентство Дании в своем сообщило о прекращении утечки газа из поврежденного газопровода "Северный поток". Давление на трубопроводе также стабилизировалось.

"В настоящее время, по всей видимости, достигнуто стабильное давление на двух трубопроводах "Северный поток". Это свидетельствует о том, что выброс газа, случившийся из-за двух последних утечек, в настоящее время прекращен", - говорится в заявлении агентства, опубликованном вчера, 2 октября.

Издание Deutsche Welle уточняет, что газ перестал попадать в Балтийское море из всех четырех утечек газопроводов. При этом ранее власти Дании отчитались, что на трубопроводе "Северный поток - 2" было достигнуто стабильное давление и утечка газа из него также завершилась.

Напомним, первые три утечки на газопроводе "Северный поток" были обнаружены 26 сентября. Сообщалось, что в одной из ниток "Северного потока-2" в районе острова Борнхольм упало давление. В трубе обнаружили дыру, которая и стала причиной утечки газа.

29 сентября береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа на трубопроводе.

Глава МИД Швеции Анн Линде тогда заявляла, что инцидент с утечкой газа на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошел из-за взрывов и возможной диверсии. Возможность диверсии на "Северном потоке" не исключили и в Кремле.

Германия, Дания и Швеция начали расследование по данному факту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990693-utechki-gaza-na-oboih-severnyh-potokah-prekratilis/