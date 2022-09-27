Поставки российского газа по "Северному потоку" остановлены

Приемная станция газопровода "Северный поток". Фото: Sean Gallup/Getty Images

Поставки российского газа по "Северному потоку" полностью остановлены до тех пор, пока не будут устранены повреждения оборудования, передает ТАСС.

Как пишет издание, поставки российского газа по "Северному потоку" из России в Европу полностью остановлены. "Газпром" сообщал, что в ходе техобслуживания последнего действующего газоперекачивающего агрегата "Северного потока" были обнаружены утечки масла, до устранения которых компания вынуждена полностью остановить прокачку по газопроводу. При этом, по данным компании Siemens, полное устранение утечки масла на двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия.

Однако поставки газа из России в Европу транзитом через Украину сохраняются в прежнем объеме – около 42,4 млн куб. м в сутки.

В понедельник вечером, 26 сентября, стало известно, что диспетчеры центра управления "Северного потока" зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода, передает РБК со ссылкой на пресс-службу компании-оператора Nord Stream.

А в ночь на понедельник было зафиксировано резкое падение давления в нитке А трубопровода "Северный поток-2", маршрут которого идет вдоль "Северного потока" по дну Балтийского моря. В компании отметили, что ЧП произошло в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм. Позднее, как пишет издание, агентство морского управления Дании заявило об утечке газа в Балтийском море недалеко от Борнхольма, судам рекомендовали обходить район ЧП.

Напомним, в августе поставки газа по "Северному потоку" упали до нуля кубометров в час. Работа магистрали была приостановлена из-за планового ремонта на компрессорной станции "Портовая".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989797-postavki-rossiyskogo-gaza-po-severnomu-potoku-ostanovleny/