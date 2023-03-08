"Украинский след" в подрыве "Северных потоков". Что известно и как реагирует Москва

Место утечки на "Северном потоке-2" в Дании. Фото: Danish Defence / Anadolu Agency / Getty Images

Новые разведданные США свидетельствуют о том, что взрывы на подводном газопроводе "Северный поток", по которому газ из России поступал в Европу, могла осуществить некая "проукраинская группировка", пишут западные СМИ. В Киеве отвергли какую-либо причастность к диверсии, а в Москве заявили, что считают эти публикации скоординированным вбросом.

Что написали западные СМИ

Статьи о возможной причастности "проукраинской группировки" к взрывам на "Северном потоке" в сентябре прошлого года опубликовали New York Times, Die Zeit и Washington Post.

Сначала New York Times со ссылкой на источники в разведке сообщила, что за диверсиями стоит "проукраинская группировка", в которую могли входить как украинцы, так и настроенные против Владимира Путина россияне.

Как отмечает газета, американцы не стали вдаваться в подробности, откуда они получили эту информацию, и насколько она достоверна, но при этом утверждают, что у них нет никаких свидетельств того, что в офисе Владимира Зеленского знали об этой акции, готовили или авторизовали ее.

Газета напоминает, что сразу после взрывов Польша и Украина поспешили, не приводя веских доказательств, обвинить в нем Россию. Москва обвинения отвергла и указала на Лондон, который также заявил о своей непричастности.

При этом, по мнению некоторых западных чиновников, самые серьезные потенциальные мотивы для диверсии на газопроводе были у Киева и его союзников, давно выступавших против этого проекта, который позволял России поставлять газ в Европу напрямую, а не через территорию Украины и Польши.

По данным NYT, чиновники, в распоряжение которых попали эти разведданные, пока не знают, какое значение стоит им придавать, принимая во внимание тот факт, что любой намек на прямое или косвенное отношение Киева ко взрыву газопровода может поставить под угрозу его деликатные отношения с западными партнерами, и в первую очередь с Германией, которая из солидарности с Украиной пошла на серьезные экономические жертвы.

Однако американцы надеются, что их разведслужбы вместе с европейскими коллегами рано или поздно найдут виновных. Пока же они говорят, что никаких фактов, свидетельствующих о причастности к взрывам украинского правительства, не обнаружено.

Утечка газа на трубопроводе "Северный поток". Фото: Swedish Coast Guard / Getty Images

Вслед за NYT вышла статья Die Zeit. По версии издания, операцию в море проводила группа из шести человек, в которой было двое водолазов и двое их помощников - они и доставили взрывчатку к газопроводу.

В статье утверждается, что в операции использовалось судно, арендованное компанией из Польши, владельцами которой являлись двое граждан Украины.

Как пишет Zeit, на яхте были обнаружены следы взрывчатки. Хотя арендаторами судна числились украинские граждане, заказчик диверсии так и остался неизвестным, а эксперты склоняются ко мнению, что это могла быть операция "под ложным флагом" с тем, чтобы подозрение пало на Украину.

Еще через несколько часов статья на ту же тему вышла в Washington Post. В публикации, которая также в значительной мере основывается на анонимных источниках, отмечается, что разведки в США и Европе не перехватывали никаких коммуникаций украинских или российских официальных лиц, в которых бы говорилось, что он устроен их страной, или обсуждались попытки скрыть ее причастность к нему.

Данные, имеющиеся у западных разведывательных служб, источник Washington Post назвал "сигналами", что говорит о том, что они выявлены путем перехвата электронных коммуникаций. Источник называется высокопоставленным и "западным" - но не американским, такие в статье тоже упоминаются и в этих случаях их национальная принадлежность не скрывается. По словам собеседника, эти сигналы были выявлены лишь после взрыва.

При этом у разведок есть и данные, указывающие на возможную причастность России. В частности, в течение нескольких недель перед взрывом поблизости от места взрыва появлялись суда российского военно-морского флота, пишет газета.

Источники Washington Post считают маловероятным, что об этой диверсии знали в окружении президента Украины. А собеседник в администрации Байдена заявил газете, что там не считают имеющуюся информацию достаточной для окончательных выводов.

Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя публикации, напомнила, что расследованием взрывов на "Северном потоке" занимаются Германия, Швеция и Дания. "И это расследование продолжается. Я не могу опережать их выводы. Мы уважаем право европейских стран вести собственное расследование", - заявила она.

Что говорят в Киеве

В Киеве вновь заявили, что Украина не причастна к аварии на "Северном потоке". Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в твиттере, что Украина не имеет ничего общего с этим происшествием и не располагает информацией о "проукраинских диверсионных группах".

"Хотя мне нравится собирать забавные теории заговора об украинском правительстве, я должен сказать: Украина не имеет ничего общего с аварией в Балтийском море", - написал Подоляк.

"Что произошло с газопроводами? "Утонули", как говорят в самой РФ", - добавил он, перефразировав слова Путина о подлодке "Курск", затонувшей в 2000 году.

Прокомментировать публикации вынужден был и глава Минобороны Украины Алексей Резников, который приехал в Стокгольм на встречу с министрами обороны ЕС. "Это не наша деятельность", - заявил он журналистам перед встречей.

Что говорят в Москве

В Кремле публикации западных СМИ о взрывах на газопроводах назвали "скоординированным вбросом".

"Явно авторы теракта хотят отвлечь внимание. [...] Это все не просто странно. Это пахнет чудовищным преступлением. Как минимум страны - акционеры "потоков" и ООН должны требовать срочного прозрачного расследования с участием всех, кто может пролить свет", - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

С похожим заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Интересно, кто же допускает подобные утечки, заполняя ими информационное пространство? - написала она в своем телеграм-канале. - Ответ: те, кто не хотят вести расследование в правовом поле, и собираются всячески уводить внимание аудитории от фактов".

Захарова призвала "западные режимы" "взять в проработку материалы журналистского расследования Херша, не подменяя их анонимными взбросами".

Статья журналиста Сеймура Херша, в которой утверждается, что газопроводы якобы взорвали США при поддержке Норвегии под прикрытием учений НАТО, основывалось на единственном анонимном источнике и была опубликована им самостоятельно в блоге на Substack без какого-либо редакционного контроля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2012151-ukrainskiy-sled-v-podryve-severnyh-potokov-chto-izvestno-i-kak-reagiruet-moskva/