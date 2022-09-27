Возможность диверсии на "Северном потоке" не исключили в Кремле

Трубопровод "Северный поток-2". Фото: Getty Images / Sean Gallup / Staff

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не исключается возможность диверсии на "Северном потоке", которая привела к ЧП, случившемуся в понедельник, передает "РИА Новости".

По данным издания, Песков, отвечая на вопрос журналистов о наличии диверсии на "Северном потоке", заявил, что до результатов исследования нельзя исключать ни один вариант.

"Сейчас нельзя исключать ни одного варианта. Очевидно, что есть какое-то разрушение трубы, а что стало причиной – тут до того, как появятся результаты исследования, исключать хоть какой-то вариант нельзя", – сказал Песков журналистам.

Напомним, что ранее диспетчеры центра управления "Северного потока" зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода. Также в ночь на понедельник было зафиксировано резкое падение давления в нитке А трубопровода "Северный поток-2", маршрут которого идет вдоль "Северного потока" по дну Балтийского моря.

Отмечается, что ЧП произошло в датской исключительной экономической зоне, юго-восточнее острова Борнхольм.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989857-vozmozhnost-diversii-na-severnom-potoke-ne-isklyuchili-v-kremle/