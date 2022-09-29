СМИ: Береговая охрана Швеции обнаружила новую утечку газа из "Северных потоков"

Начальная точка газопровода "Северный поток-2". Фото: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images

Береговая охрана Швеции обнаружила новую четвертую утечку газа из "Северных потоков", передает ТАСС со ссылкой на газету Svenska Dagbladet. Первые три утечки зафиксировали несколько дней назад.

Первые три утечки были обнаружены 26 сентября. Сначала стало известно, что в одной из ниток "Северного потока-2" в районе острова Борнхольм упало давление. В трубе обнаружили дыру, которая и стала причиной утечки газа. Вскоре сообщили о еще двух - в "Северном потоке-1".

Министр обороны Латвии считает, что причиной инцидентов стала диверсия. А глава МИД Швеции Анн Линде предположила, что утечки произошли из-за взрывов.

Возможную диверсию, которая привела к ЧП на "Северных потоках", не исключают также в Кремле.

Швеция, Дания и Германия начали расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990184-smi-beregovaya-ohrana-shvetsii-obnaruzhila-novuyu-utechku-gaza-iz-severnyh-potokov/