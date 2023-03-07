Карл III пригласил Гарри и Меган на коронацию, несмотря на разногласия в семье

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Rosa Woods - Pool / Getty Images

Король Карл III пригласил своего младшего сына принца Гарри и его жену Меган Маркл на коронацию, несмотря на их конфликты с королевской семьей, передает CNN.

Как сообщил телеканалу представитель герцога и герцогини Сассекских, они получили приглашение на коронацию Карла III. Тем не менее пока не понятно, появятся ли Гарри и Меган на церемонии.

"Я могу подтвердить, что герцог недавно получил письмо по электронной почте от офиса Его Величества относительно коронации. Но решение о том, будут ли присутствовать герцог и герцогиня, в настоящее время нами не разглашается", – заявил он.

На данный момент дворец не уточнил, какие члены семьи появятся в процессии от Букингемского дворца до Вестминстерского аббатства, а также на балконе дворца в конце дня вместе с королем и королевой-консортом.

При этом ранее Гарри отказывался отвечать на вопрос, вернется ли его семья на коронацию его отца.

"Дверь всегда открыта. Мяч на их стороне. Есть многое, что нужно обсудить, и я очень надеюсь, что они готовы сесть и поговорить об этом", – сказал он несколько месяцев назад в интервью.

Разногласия принца Гарри и Меган Маркл с королевской семьей

Напомним, что в январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов британской королевской семьи. Позже чета переехала в США, после чего принц Гарри заявил, что считает переезд в Штаты лучшим своим решением.

В декабре 2022 года вышел документальный сериал "Гарри и Меган", в которых сын короля Карла III и его жена рассказали в том числе о непростых отношениях с королевской семьей.

По словам Гарри, после принятия решения об отказе от официально звания была организована срочная встреча для "обсуждения новой роли герцога и герцогини Сассекских".

"Было ужасно, когда мой брат кричал на меня во весь голос, а отец говорил вещи, которые просто не соответствовали действительности. А моя бабушка при этом спокойно сидела и за всем этим наблюдала", – заявлял Гарри.

Позже младший принц выпустил автобиографию "Запасной". В ней, среди прочего, он рассказал, как подрался со старшим братом, принцем Уильямом, из-за Меган Маркл.

Сообщается, что конфликт между принцами произошел в Лондоне в 2019 году – Гарри, как утверждает он сам, пришел к старшему брату, чтобы поговорить о своей жене. По его словам, Уильям назвал Меган Маркл грубой и резкой.

Гарри написал в книге, что в какой-то момент Уильям схватил его за воротник и повалил на пол.

"Я упал на собачью миску, которая треснула под моей спиной, осколки впились в меня", – заявил он.

Также, Гарри в мемуарах заявил, что о смерти своей бабушки – королевы Елизаветы II – он узнал из новостей.

Когда ее состояние стало заметно ухудшаться, ему позвонил отец, и Гарри с женой начали собираться в дорогу.

Однако вскоре принцу дали понять, что брать с собой Меган не стоит. Этим Гарри объясняет путаницу, возникшую в день смерти королевы, когда пресса сначала сообщила, что Гарри и Меган едут вместе, а потом, что Меган не будет.

Гарри узнал, что королева умерла, когда его самолет приземлился в Великобритании. Не от семьи, а из новостей в телефоне, подчеркивает он в своей книге.

Коронация Карла III

Добавим, что после смерти Елизаветы II трон перешел к ее старшему сыну – принцу Чарльзу, который теперь получил титул короля Карла III.

10 сентября Карл был официально объявлен монархом Соединенного Королевства, но официальная коронация назначена только на 6 мая.

Как пишет CNN, Король Карл III и его жена, королева-консорт Камилла, будут коронованы 6 мая в Вестминстерском аббатстве.

В связи с коронацией в течение трех дней по всей Великобритании будут проходить торжества, в которых публика будет приглашена принять участие.

Недавно мы рассказывали о том, как Карлу III готовят к коронации трон святого Эдуарда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2012005-karl-iii-priglasil-garri-i-megan-na-koronatsiyu-nesmotrya-na-raznoglasiya-v-seme/