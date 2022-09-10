Карл III официально объявлен монархом Соединенного Королевства

Карл III. Фото: WPA Pool/Getty Images

Совет престолонаследия официально провозгласил Карла III (ранее принц Чарльз Уэльский) монархом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Церемонию заседания Совета престолонаследия в прямом эфире транслирует официальный YouTube-канал королевской семьи.

Стоит отметить, что на трон Великобритании взошел самый старый в истории страны новый король. В статусе принца Уэльского нынешний Карл III прожил почти 65 лет.

Напомним, 8 сентября, умерла королева Великобритании Елизавета II. Королем Великобритании стал ее сын Чарльз. Теперь он будет известен как король Карл III.

Траур в Великобритании в связи со смертью Елизаветы II продлится 10 дней.

Накануне Карл III впервые обратился к нации в качества короля Великобритании.

Во время обращения Карл III объявил старшего сына Уильяма принцем Уэльским - такой титул получает первый в очереди на престол. Супруга Уильяма Кэтрин будет носить титул принцессы Уэльской, который до этого принадлежал принцессе Диане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987141-karl-iii-ofitsialno-obyavlen-korolem-soedinennogo-korolevstva/