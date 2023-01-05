Принц Гарри рассказал о своей драке с Уильямом из-за Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Mike Coppola / Getty Images

Внук Елизаветы II принц Гарри вскоре выпустит автобиографическую книгу под названием "Запасной". Член королевской семьи поделился неприятным эпизодом – он подрался со старшим братом из-за Меган Маркл.

Произведение поступит в продажу уже в этом месяце, пишет The Guardian. Издание отмечает, что озвученные Гарри тезисы уже вызвали негодование среди членов королевской семьи.

Стало известно о том, что в автобиографии принц описал один неприятный эпизод, который произошел между ним и принцем Уильямом.

Сообщается, что конфликт между принцами произошел в Лондоне в 2019 году – Гарри, как утверждает он сам, пришел к старшему брату, чтобы поговорить о своей жене. По его словам, Уильям назвал Меган Маркл грубой и резкой.

Сам же Гарри ответил брату, что он лишь повторяет сказанное о Меган в СМИ. Братья повздорили.

Гарри написал в книге, что в какой-то момент Уильям схватил его за воротник и повалил на пол.

"Я упал на собачью миску, которая треснула под моей спиной, осколки впились в меня", – заявил младший из братьев.

После, по его словам, Уильям пытался убедить Гарри сделать ответный удар, вспоминая, как они дрались в детстве. Однако Гарри отказался и прогнал брата.

После, как пишет принц, Уильям вернулся и извинился перед ним. Также он просил не рассказывать о произошедшем Меган.

По словам Гарри, супруга вскоре заметила следы произошедшего на его теле.

Как пишет издание, название автобиографии принца Гарри происходит от поговорки в аристократических кругах: первый сын – наследник титулов, власти и состояния, а второй – запасной, если с первенцем что-то случится.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2004263-prints-garri-rasskazal-o-svoey-drake-s-uilyamom-iz-za-megan-markl/