Дату коронации Карла III назвали в Букингемском дворце
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Букингемский дворец в своем официальном Twitter-аккаунте опубликовал официальную дату коронации Карла III - она состоится 6 мая в следующем году.
"Коронация Его Величества короля состоится в субботу, 6 мая 2023 года, в Вестминстерском аббатстве в Лондоне", - говорится в сообщении дворца.
Вместе с Карлом III будет коронована его жена Камила.
На сайте Британской королевской семьи уточняется, что церемония коронации пройдет под руководством архиепископа Кентерберийского.
"Коронация будет отражать нынешнюю роль монарха и будет устремлена в будущее, опираясь при этом на давние традиции и зрелищность", - заверили во дворце.
Напомним, Елизавета II скончалась 8 сентября в шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет. Она правила страной более 70 лет. Королева была похоронена в часовне на территории Виндзорского замка рядом с супругом.
Ранее была названа официальная причина смерти королевы.
Новым королем Великобритании стал сын Елизаветы II – Чарльз, теперь именуемый как король Карл III.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1992224-datu-koronatsii-karla-iii-nazvali-v-bukingemskom-dvortse/