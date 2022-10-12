Дату коронации Карла III назвали в Букингемском дворце

Карл III. Фото: WPA Pool/Getty Images

Букингемский дворец в своем официальном Twitter-аккаунте опубликовал официальную дату коронации Карла III - она состоится 6 мая в следующем году.

"Коронация Его Величества короля состоится в субботу, 6 мая 2023 года, в Вестминстерском аббатстве в Лондоне", - говорится в сообщении дворца.

Вместе с Карлом III будет коронована его жена Камила.

На сайте Британской королевской семьи уточняется, что церемония коронации пройдет под руководством архиепископа Кентерберийского.

"Коронация будет отражать нынешнюю роль монарха и будет устремлена в будущее, опираясь при этом на давние традиции и зрелищность", - заверили во дворце.

Напомним, Елизавета II скончалась 8 сентября в шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет. Она правила страной более 70 лет. Королева была похоронена в часовне на территории Виндзорского замка рядом с супругом.

Ранее была названа официальная причина смерти королевы.

Новым королем Великобритании стал сын Елизаветы II – Чарльз, теперь именуемый как король Карл III.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1992224-datu-koronatsii-karla-iii-nazvali-v-bukingemskom-dvortse/