Принц Гарри и Меган Маркл вылетели в Шотландию к Елизавете II

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Samir Hussein / WireImage / Getty Images

Внук Елизаветы II принц Гарри и его жена Меган Маркл выехали в Шотландию к заболевшей королеве. Об этом сообщил королевский корреспондент ITV News Крис Шип .

"Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские, отправляются в замок Балморал", – написал Шип.

Супруги находились в Лондоне. Королевский корреспондент добавил, что этим вечером они должны были провести здесь благотворительную акцию.

Также, по его , в шотландский замок Балморал, где сейчас находится Елизавета II, приехали все ее дети: принцесса Анна, принцы Чарльз и Эдвард с супругами, а также принц Эндрю.

Ранее врачи королевы Великобритании выразили обеспокоенность состоянием ее здоровья. Сейчас монарх находится под медицинским наблюдением.

Напомним, что в январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи. Позже чета переехала в США, после чего принц Гарри заявил, что считает переезд в Америку лучшим своим решением.

Также герцог и герцогиня Сассекские дали интервью телеведущей Опре Уинфри, в котором Меган Маркл рассказала о расизме в королевской семье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1986889-prints-garri-i-megan-markl-vyleteli-v-shotlandiyu-k-elizavete-ii/