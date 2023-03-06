Как Карлу III готовят к коронации трон святого Эдуарда

Карл III. Фото: Pierre Emmanuel Deletree/SIPA/Bloomberg via Getty Images

Реставраторы трудятся над восстановлением знаменитого кресла, или трона святого Эдуарда, на котором будет восседать Карл III во время церемонии коронации.

Она состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве, и к этому моменту кресло, которое, по словам экспертов, за 700 лет стало чрезвычайно хрупким, предстоит укрепить, почистить и восстановить осыпающуюся позолоту.

По словам реставратора Кристы Блессли, это историческое кресло - уникальное произведение искусства, которое веками использовалось для проведения коронаций.

"Это самый старинный из всех известных предметов мебели, который до сих пор используется по своему первоначальному предназначению", - поясняет Блессли.

Криста Блессли. Фото: Kirsty O'Connor / PA Images via Getty Images

Кресло было изготовлено по приказу Эдуарда I, который правил Англией с 1272 по 1307 год, и с тех пор не пропустило практически ни одной коронации.

Неудивительно, что с ним обращались вовсе не как с музейным экспонатом, и креслу немало досталось за его долгую жизнь. Еще в XVIII веке и даже в XIX веке туристы и школьники (ни те, ни другие, похоже не меняются) считали свои долгом что-нибудь накарябать на троне.

"П. Эббот спал в этом кресле с 5 на 6 июля 1800 года", - гласит, к примеру, одна из записей, уже сама по себе ставшая историческим документом.

Даже суфражистки (участницы движения за предоставление женщинам равных с мужчинами избирательных прав) приложили к нему руку: в 1914 году трон пострадал от бомбы, заложенной, как считается, именно этими эмансипированными дамами.

"Кресло в самом деле очень хрупкое, - говорит Блессли, - оно имеет сложную многослойную структуру, позолота часто осыпается, поэтому приходится тщательно приклеивать ее, чтобы она наверняка выдержала предстоящую коронацию".

Реставратор работает с троном вот уже четыре месяца.

"Если немного изменяется уровень влажности, дерево начинает вести, вся многослойная структура начинает двигаться, и вскрываются новые проблемы, - говорит Блессли. - Еще месяц назад мы могли закрепить этот участок, а через два месяца он опять требует работы".

При этом она очень горда тем, что ей доверили работать с таким великолепным образцом средневекового искусства, и ей даже удалось обнаружить ранее неизвестное изображение пальцев на задних ножках кресла.

Кресло в Вестминстерском аббатстве. Фото: Kirsty O'Connor / PA Images via Getty Images

В первоначальном виде все кресло было украшено позолотой и цветным стеклом с изображениями птиц, растений, животных, святых и самого короля.

Трон был спроектирован так, чтобы вмещать так называемый Скунский камень, или Камень Судьбы, кусок красного песчаника весом в полтораста килограммов, считавшийся в Шотландии святой реликвией и захваченный Эдуардом I. Сейчас Камень Судьбы находится в Эдинбурге, но для коронации его временно перевезут в Вестминстер.

Во время последних коронаций трон в готическом стиле с высокой спинкой оставляли непокрытым, однако как рассказывает историк Королевского колледжа Лондона доктор Джордж Гросс, во времена Тюдоров и Стюартов, в XVI-XVII веках, трон принято было драпировать богато расшитым золотом покрывалом.

Учитывая важную религиозную составляющую церемонии коронации, древний трон приобрел, по словам доктора Гросса, собственный священный статус, превратившись в "глубоко мистическую реликвию, излучающую некие духовные волны".

Кстати, о самой церемонии: на сегодня уже известно, что она будет короче, чем коронация Елизаветы II в 1953 году, да и гостей будет меньше - две тысячи вместо восьми.

Вместе с Карлом коронуют и королеву-консорта Камиллу, при этом в ее короне не будет знаменитого и, как говорят, притягивающего большие неприятности алмаза Кохинур.

О самих гостях можно пока только гадать, и сегодня все задаются вопросом, будут ли приглашены герцог и герцогиня Сассекские.

Зато известно, какая музыка будет звучать в ходе церемонии - там будут, в частности, 12 новых, специально написанных по этому случаю произведений, и среди них - гимн, сочиненный знаменитым композитором Эндрю Ллойдом Уэббером.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2011895-kak-karlu-iii-gotovyat-k-koronatsii-tron-svyatogo-eduarda/