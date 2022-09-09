Королем Великобритании стал сын Елизаветы II

Король Великобритании Карл III. Фото: Jane Barlow - WPA Pool/Getty Images

После смерти Елизаветы II королем Великобритании стал ее старший сын – Чарльз. Теперь он будет известен как король Карл III, передает британский телеканал Sky News.

Сегодня ​​королева Великобритании скончалась в Балморале в Шотландии. Королем Великобритании стал старший сын Елизаветы – Чарльз, который возьмет себе имя Карл III.

Также сообщается, что принц Уильям и Кейт Миддлтон станут герцогом и герцогиней Корнуольскими.

По данным с , король и его супруга королева-консорт останутся в замке и вернутся в Лондон завтра.

Здесь же было опубликовано заявление короля в связи со смертью его матери.

Сегодняшний день он назвал "моментом величайшей печали" для него и всех членов его семьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1986904-korolem-velikobritanii-stal-syn-elizavety-ii-charlz/