Королева Великобритании Елизавета II. Фото: Dan Kitwood - WPA Pool /Getty Images

Сегодня, 8 сентября, на 97-м году жизни умерла королева Великобритании Елизавета II. Об этом сообщается на официальной странице британской королевской семьи в Twitter.

Стало известно, что в возрасте 96 лет скончалась британский монарх Елизавета II.

Она находилась на британском престоле с 1953 года. На тот момент ей было 27 лет. Елизавета II являлась самым долгоправящим и старейшим монархом как в Великобритании, так и в мире.

После смерти Елизаветы королем Великобритании стал ее старший сын – Чарльз. Бывший принц Уэльский, стал королем Соединенного Королевства и 14 королевств Содружества, пишет британский телеканал Sky News.

Ранее в замок Балморал в Шотландии прибыли члены королевской семьи. Сообщалось, что врачи королевы Великобритании выражали обеспокоенность состоянием ее здоровья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1986888-umerla-koroleva-velikobritanii-elizaveta-ii/