Джо Байден приехал Киев (фото, видео)

Джо Байден и Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskiy.official

В украинских СМИ появилась информация о визите президента США в столицу Украины. Сообщалось, что некоторые улицы в Киеве были перекрыты. Позже информацию о приезде американского лидера подтвердил Владимир Зеленский на своей

"Президент Джо Байден, добро пожаловать в Киев. Ваш визит чрезвычайно важный знак поддержки для всех украинцев", – написал он.

Как пишет издание РБК-Украина, президент США Джо Байден прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Это первая поездка американского лидера в Украину с начала его президентского срока.

Сообщается, что американский лидер почтил память погибших героев Украины вместе с президентом Владимиром Зеленским на Михайловской площади. Глав государств сопровождали звуки сирены воздушной тревоги.

Ранее издание Страна.ua отмечало, что в Киеве возле Михайловского собора стоит почетный караул, который обычно является атрибутом визита лидеров иностранных государств. Михайловская площадь была полностью перекрыта.

Позже Джо Байден опубликовал заявление в официальном аккаунте президента США в Twitter.

"Приближается годовщина жестокого вторжения России в Украину, и сегодня я нахожусь в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непоколебимую приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины", – заявил он.

Также Байден напомнил, что за последний год Соединенные Штаты создали коалицию стран, чтобы помочь защитить Украину с помощью беспрецедентной военной, экономической и гуманитарной поддержки. По его словам, эта поддержка будет продолжаться.

На встрече с Зеленским Байден объявил о новом пакете военной помощи США Украине на 500 млн долларов, пишет РБК-Украина. Подробности о его содержании будут обнародованы завтра, 21 февраля.

"Это самая большая наземная война в Европе за три четверти столетия. И вы в ней преуспели, вопреки всем ожиданиям, кроме ваших собственных. И я уверен, что вы и дальше будете побеждать", – заявил глава США.

Как начались военные действия в Украине в 2022 году?

Напомним, что 21 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

Лидеры европейских стран, представители США и другие государства осудили действия России касательно признания независимости ДНР и ЛНР.

Позже президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам РФ на русском языке. Тогда он сообщил о введении чрезвычайного положения в стране, рассказал о попытке инициировать телефонный разговор с Путиным и заявил, что русские и украинцы разные, но это не повод быть врагами.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на территории Украины.

Визит Зеленского в США

С момента начала войны в Украине Зеленский находился в стране. Первый раз за пределы государства он выехал в конце декабря 2022 года. Тогда он совершил визит в США по личному приглашению американского президента.

Зеленский и Байден встретились в Вашингтоне, где прошли переговоры глав Украины и США. После встречи президенты дали совместную пресс-конференцию.

Тогда Байден подтвердил, что Украина получит от США системы ПВО Patriot. По его словам, обучение украинских военных применению комплексов ПВО Patriot потребует некоторого времени.

"Потребуется некоторое время, чтобы завершить необходимую подготовку, но батарея Patriot станет еще одним важнейшим средством для Украины", – сказал глава Белого дома.

Зеленский выразил надежду на то, что Конгресс США поддержит пакет помощи в 45 миллиардов долларов.

Также президент США отметил, что Вашингтон и Киев разделяют одно и то же видение, касательно ситуации в Украине и перспектив ее урегулирования. Он добавил, что Зеленский открыт к диалогу о мире с Россией, а президент Украины в знак подтверждения кивнул.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2010106-dzho-bayden-priehal-kiev-foto-video/