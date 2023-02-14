Информацию о выплатах за участие в войне с Украиной прокомментировали в спецпредставительстве Байконура

Военные. Иллюстративное фото: pexels.com

В Сети появилась информация о том, что жителям города Байконур, которые будут мобилизованы или сами захотят отправиться на войну в Украине, пообещали выплату в размере 260 тыс. рублей. Сообщение прокомментировали в

Как сообщили представители РК, в социальных сетях распространилась недостоверная информация об осуществлении выплат жителям города Байконур "за участие в войне" в Украине.

При этом, на официальном сайте прокуратуры комплекса "Байконур" действительно появилась информация о подобных выплатах.

"Постановлением главы администрации города Байконура от 07 февраля 2023 года № 46 в качестве меры социальной поддержки мобилизованным гражданам, а также лицам, добровольно изъявившим желание принять участие в специальной военной операции и заключившим контракт на прохождение военной службы, проживающим в городе Байконуре, установлена единовременная денежная выплата в размере 260 тыс. рублей", – говорится в сообщении.

Тем не менее казахстанские представители объяснили, что действие этого постановления распространяется только на граждан Российской Федерации.

"Согласно указа президента РФ №647 от 21 сентября 2022 года "Об объявлении частичной мобилизации в РФ", призываются на военную службу только граждане РФ.

Также добровольно быть призванным по мобилизации в качестве военнослужащего или принять участие в специальной военной операции может гражданин РФ, мужчина в возрасте до 60 лет", – подчеркнули специалисты.

Также отмечается, что в соответствии с межправительственным Соглашением жителем города Байконыр признается гражданин РК или гражданин РФ, проживающий на территории города и зарегистрированный в администрации города Байконур.

Добавим, что город Байконур, как сообщается на официальном сайте городской администрации, является административно-территориальной единицей Республики Казахстан, но функционирующей в условиях аренды.

Это социально-культурный и административный центр комплекса "Байконур", существующая инфраструктура которого обеспечивает выполнение поставленных Российской Федерацией задач по развитию космической отрасли.

Согласно Договору аренды комплекса "Байконур" между правительствами РФ и РК от 10 декабря 1994 года, Арендатор в лице правительства России принял на себя обязательства о поддержании и развитии материально-технической, технологической и научно-исследовательской базы комплекса “Байконур”, обеспечивающей инфраструктуры, социально-бытовой сферы и инфраструктуры города.

9 января 2004 года было подписано Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о развитии сотрудничества по эффективному использованию комплекса “Байконур”, которое предусматривает продление срока аренды до 2050 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2009341-informatsiyu-o-vyplatah-za-uchastie-v-voyne-s-ukrainoy-prokommentirovali-v-spetspredstavitelstve-baykonura/