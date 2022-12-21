Визит Зеленского в США официально подтвердили обе стороны

Владимир Зеленский. Фото: Alexey Furman / Getty Images

На официальном сайте президента Украины сообщается, что сегодня, 21 декабря, Владимир Зеленский совершит визит в США. Представители Белого дома также подтвердили эту информацию.

В заявлении, опубликованном на сайте украинского президента, говорится о том, что 21 декабря в Вашингтоне Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом.

Отмечается, что они обсудят всестороннее сотрудничество двух стран, а также вопросы "укрепления устойчивости и обороноспособности Украины, поддержки ее суверенитета и восстановления территориальной целостности".

Также Зеленский выступит на совместном заседании двух палат Конгресса США и проведет ряд двусторонних встреч.

Кроме того, на официальном сайте Белого дома сообщается, что Байден лично пригласил Зеленского посетить Вашингтон, "чтобы подчеркнуть неизменную приверженность Соединенных Штатов Украине".

Отмечается, что президент Байден с нетерпением ждет встречи с президентом Зеленским 21 декабря в Белом доме, после чего Зеленский выступит на совместном заседании Конгресса, "продемонстрировав твердую двухпартийную поддержку Украины".

"Во время визита президент Байден объявит о новом важном пакете помощи в области безопасности, чтобы помочь Украине защитить себя от российской агрессии", – говорится в сообщении.

Ранее СМИ уже сообщали о готовящейся поездке Зеленского в Соединенные Штаты, но информация не была подтверждена официальными лицами.

Подчеркивалось, что это первый раз, когда украинский президент покинет страну с начала боевых действий в Украине.

Как начались военные действия в Украине в 2022 году?

Напомним, что 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных ЛНР и ДНР и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Лидеры европейских стран, представители США и другие государства осудили действия России касательно признания независимости ДНР и ЛНР.

Позже президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам РФ на русском языке. Тогда он сообщил о введении чрезвычайного положения в стране, рассказал о попытке инициировать телефонный разговор с Путиным и заявил, что русские и украинцы разные, но это не повод быть врагами.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на территории Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2002433-vizit-zelenskogo-v-ssha-ofitsialno-podtverdili-obe-storony/