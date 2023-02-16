Зеленский позвонил Токаеву

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Зеленский. Коллаж: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Акорда на своем официальном сайте.

В официальном сообщении говорится, что разговор Токаева с Зеленским состоялся по инициативе украинской стороны.

"Главы государств обсудили вопросы гуманитарных связей между Казахстаном и Украиной. Касым-Жомарт Токаев подтвердил позицию Казахстана относительно дипломатического решения вооруженного конфликта между Россией и Украиной на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права", – сообщили в Акорде.

Полномасштабное военное противостояние России и Украины, напомним, длится уже почти год. 21 февраля 2022 года российский президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля того же года Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. С того дня в Украине продолжаются военные действия.

Отношения Казахстана с Россией и Украиной

Казахстанские власти, комментируя военный конфликт двух стран, с самого начала неоднократно выступали за его дипломатическое разрешение. Переговоры велись на официальном уровне с обеими странами – как с Россией, так и с Украиной.

Во второй половине ноября прошлого года Зеленский, поздравляя Токаева с победой на президентских выборах, выразил готовность в дальнейшем развитии двусторонних отношений, а также поблагодарил за гуманитарную помощь из Казахстана.

А в начале февраля этого года российский премьер-министр Михаил Мишустин во время встречи со своим казахстанским коллегой назвал укрепление отношений с нашей страной "безусловным приоритетом".

"Наше сотрудничество основано на принципах дружбы, стратегического партнерства и союзничества. Между двумя странами успешно развивается взаимная торговля. При этом мы считаем важным ускорить создание новых производственных цепочек в промышленности, машиностроении, энергетике, транспортной сфере и других отраслях", – сказал тогда глава российского правительства.

Устав Организации Объединенных Наций

Все три упомянутых государства – Казахстан, Россия и Украина – согласно данным с официального сайта ООН, являются членами организации (всего таковых – 193). Россия, помимо прочего, входит в состав Совета безопасности организации. На данный момент в Совбезе ООН председательствует Мальта.

Прием в члены организации, как описывается в ее уставе, "открыт для всех миролюбивых государств, которые примут на себя содержащиеся в Уставе Организации Объединенных Наций обязательства и которые, по суждению Организации, могут и желают эти обязательства выполнять". Прием государств в члены ООН производится решением Генеральной ассамблеи по рекомендации Совбеза.

Как таковой, Устав ООН является инструментом международного права и государства – члены ООН обязаны его соблюдать. Устав ООН закрепляет основные принципы международных отношений – от суверенного равенства государств до запрещения применения силы в международных отношениях.

Устав ООН был подписан 26 июня 1945 года в Сан-Франциско и вступил в силу 24 октября того же года. Он состоит из 19 глав, в числе которых – те, что устанавливают процедуры мирного разрешения споров, а также действий в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии (статьи 33-51).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2009732-zelenskiy-pozvonil-tokaevu/