CNN: Зеленский впервые с начала военных действий покинул Украину

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня встретится с американским лидером Джо Байденом в Белом доме - это первая поездка Зеленского за границу с 24 февраля этого года, передает CNN со ссылкой на два источника.

По словам источника издания, Зеленский выступит на совместной сессии Конгресса.

Сообщается, что в Белом доме украинский лидер проведет встречу с Байденом и высшими должностными лицами администрации. Визит, как отмечается, официально не подтвержден.

Также сегодня ожидается, что президент США объявит о выделении Украине дополнительной помощи в размере 1,8 миллиарда долларов, сообщил один из чиновников. При этом Белый дом отказался комментировать возможный визит Зеленского или новые объявления о помощи в области безопасности.

Напомним, что с самого начала военных действий в Украине 24 февраля президент Зеленский ни разу не покидал пределы страны. Он выступал на крупнейших международных мероприятиях в формате онлайн.

К примеру, в ноябре он выступил на саммите G20, который состоялся на Бали, назвав 10 условий для завершения войны в Украине.

В конце сентября президент Украины во время выступления по видеосвязи на Совете безопасности ООН призвал лишить Россию статуса постоянного члена. До этого во время обращения к Генеральной Ассамблее ООН он потребовал создать специальный трибунал для России за войну в Украине.

Он принимал участие и в саммитах G7 и НАТО. Также антивоенное обращение Зеленского показали на "Грэмми-2022".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2002374-cnn-zelenskiy-vpervye-s-nachala-voennyh-deystviy-pokinul-ukrainu/