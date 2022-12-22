Украина получит от США системы ПВО Patriot: встреча Зеленского и Байдена прошла в Вашингтоне

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: Kent Nishimura / Los Angeles Times / Getty Images

Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, где прошли переговоры глав Украины и США. После встречи президенты дали совместную пресс-конференцию, на которой сделали несколько заявлений, передает издание Страна.ua.

Отмечается, что Байден подтвердил, что Украина получит от США системы ПВО Patriot. По его словам, обучение украинских военных применению комплексов ПВО Patriot потребует некоторого времени.

"Потребуется некоторое время, чтобы завершить необходимую подготовку, но батарея Patriot станет еще одним важнейшим средством для Украины", – сказал глава Белого дома.

Зеленский выразил надежду на то, что Конгресс США поддержит пакет помощи в 45 миллиардов долларов.

Также президент США отметил, что Вашингтон и Киев разделяют одно и то же видение, касательно ситуации в Украине и перспектив ее урегулирования. Он добавил, что Зеленский открыт к диалогу о мире с Россией, президент Украины в знак подтверждения кивнул.

Украинский президент добавил, что справедливый мир с Россией, по его мнению, – это никаких компромиссов насчет земли и территориальной целостности Украины и возмещение всех убытков, которые понесло государство.

"Что касается президента Путина, то в 2019 году у нас была встреча в Нормандии, в 2019 году я стал президентом Украины, и в то время мы отправляли максимум сообщений президенту Путину, говоря ему, что не должно быть полномасштабного вторжения, чтобы остановить агрессию, восстановить нашу территориальную целостность, найти дипломатическое решение. Тогда он сказал: "Этого не произойдет". Он лгал", – сказал Зеленский.

Напомним, что это первая зарубежная поездка Зеленского с момента начала боевых действий в Украине.

Как начались военные действия в Украине в 2022 году?

Напомним, что 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных ЛНР и ДНР и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Лидеры европейских стран, представители США и другие государства осудили действия России касательно признания независимости ДНР и ЛНР.

Позже президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам РФ на русском языке. Тогда он сообщил о введении чрезвычайного положения в стране, рассказал о попытке инициировать телефонный разговор с Путиным и заявил, что русские и украинцы разные, но это не повод быть врагами.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на территории Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2002524-zelenskiy-otkryt-k-dialogu-o-mire-s-rossiey-proshla-vstrecha-prezidentov-ukrainy-i-ssha/