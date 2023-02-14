Мраморное море отступило от берега в районе Стамбула (видео)

Мраморное море. Иллюстративное фото: Nicole Tung / Bloomberg / Getty Images

У берегов Стамбула резко упал уровень Мраморного моря на 15-20 метров. По словам ученых, данное явление вызвано перепадом давления и не связано с сейсмической активностью, передает РИА Новости.

Мраморное море отступило от берега в районе Авджылар примерно на 15-20 метров, в результате чего обнажились скалы.

Ученые Обсерватории Кандилли объяснили, что это метеорологическое явление, вызванное перепадами давления, и оно никак не связано с землетрясениями.

Как пишет РБК со ссылкой на местное СМИ, в районе городов Алтынова и Текирдаг море отошло от берега на расстояние до 25 метров. Отступившая вода обнажила скалы, известные как "Королевская дорога".

Напомним, 6 февраля в окрестностях города Газиантепа в Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 7,5. В этот же день на юго-востоке страны произошло еще одно мощное землетрясение. Подземные толчки ощущались и в соседней Сирии.

Согласно последним данным, в Турции жертвами землетрясения стали больше 31 тыс. человек, в Сирии число погибших превысило 3 тыс. человек.

После землетрясений в турецкой провинции Хатай образовался гигантский разлом глубиной около 30 метров и шириной примерно 200 метров – он поделил на две части оливковое поле в одной из деревень.

Между тем власти страны оценили состояние зданий после землетрясений – специалисты пришли к выводу, что тысячи сооружений придется снести. Сообщалось также, что город Нурдагы в провинции Газиантеп будет полностью снесен.

По предварительным данным, нанесенный стихийным бедствием ущерб оценивается в 84 млрд долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2009244-mramornoe-more-otstupilo-ot-berega-v-rayone-stambula-video/