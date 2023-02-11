В ожидании катастрофы: как Япония каждый год готовится к землетрясениям

Район Сибуя в Токио. Архивное фото (2017): Raquel Maria Carbonell Pagola / LightRocket / Getty Images

Япония нередко страдает от различных природных катаклизмов, включая землетрясения. Тем не менее страна сумела не только приспособиться к возможным стихийным бедствиям, но и с годами усовершенствовать систему предупреждения возможных катастроф.

Каждый год 1 сентября в Японии проводятся комплексные учения по предотвращению стихийных бедствий. В них принимают участие миллионы японцев по всей стране.

Как писали на ThisWeekinFM.com, дата выбрана неслучайно. Дело в том, что в этот день в Японии в 1923 году произошло Великое землетрясение Канто, унесшее жизни 140 тысяч человек.

Комплексные учения, в том числе сейсмотренировки, организуются местными властями. На них людей обучают не только поведению во время стихийного бедствия, но также рассказывают, как справляться с последствиями после катастрофы.

Таким образом, в этот день практически каждый японец - от самого высокопоставленного чиновника страны до школьника - обучается тому, как вести себя и какие действия предпринимать во время стихийных бедствий.

Отметим, что 1 сентября - день возвращения в школу после летних каникул в Японии, многие проводят тренировки по эвакуации в рамках церемоний открытия нового учебного года.

Жительница японского острова Сикоку Сара Оно рассказала, что ее семья регулярно принимает участие в таких учениях, в том числе в ежегодной сейсмотренировке, передает BBC.

"Каждый год в сентябре мы собираемся на ежегодных учениях. Идем в местный эвакуационный пункт и проходим все процедуры, которые могут произойти в случае реальной катастрофы", – говорит Сара.

Дети на сейсмотренировке 1 сентября. Фото: The Asahi Shimbun / Getty Images

Учения в начальной школе. Фото: Yoshikazu Tsuno / AFP via Getty Images

Дети в огнестойких капюшонах на учениях. Фото: Yoshikazu Tsuno / AFP via Getty Images

Кроме того, женщина показала три заранее заготовленные сумки из огнестойкого материала, в которых собраны вещи первой необходимости:

деньги;

запасы еды и воды на три дня;

портативный туалет;

простыни и спальные мешки;

портативный бак для воды, чтобы наполнять ее у временных насосов;

высокопрочные перчатки;

многофункциональный нож;

фонари и веревка.

Помимо этого в сумке у семьи Оно имеются влажные салфетки и другие средства гигиены, абсорбирующий дезинфицирующий порошок для туалета - на случай отсутствия воды, а также зарядное устройство для мобильного телефона и радио - чтобы не пропустить последние предупреждения и информацию.

Покойный Синдзо Абэ на учениях 1 сентября. Фото: STR / JIJI Press / AFP / Getty Images

Кроме того, в доме семьи Оно установлены солнечные батареи, способные обеспечить минимальное энергоснабжение во время отключений электричества.

Страдать с годами стали меньше и высотные здания в Японии. Как писал ранее TJournal, в Японии каждая высотка построена в соответствии со специальным строительным стандартом. Кроме того, в стране на законодательном уровне прописаны сейсмоустойчивые укрепления и ветрозащитные конструкции.

Один из ярких примеров – телевышка Tokyo Sky Tree высотой 634 метра. Как говорится на сайте Британской энциклопедии, проект небоскреба был разработан архитектурной фирмой Nikken Sekkei, открыли башню в 2012 году.

Tokyo Sky Tree. Фото: Photography by Zhang Xun / Getty Images

Основная колонна Tokyo Sky Tree, окруженная каркасом из стальных труб, сделана из железобетона. В ней находятся лифтовые шахты и аварийная лестница.

В основании каркас имеет форму равностороннего треугольника, но по мере сужения башни поперечное сечение постепенно становится круглым. Основная колонна простирается только до высоты 375 метров и не поддерживает башню.

Вместо этого на высоте 125 метров она соединена со стальным каркасом гибкими масляными демпферами, которые выполняют роль амортизаторов. В условиях землетрясения основная колонна призвана противодействовать любому раскачиванию башни.

Почему в Японии так много землетрясений?

Дело в том, что Япония расположена в одной из самых активных зон землетрясений на планете - на стыке Филиппинской, Тихоокеанской, Евразийской и Североамериканской тектонических плит, пишет BBC.

Все вышеупомянутые плиты почти постоянно находятся в движении. При этом за год они могут сдвинуться примерно на 9 см.

Землетрясение в Турции и Сирии

6 февраля в Турции произошли разрушительные землетрясения, стихийное бедствие также затронуло соседнюю Сирию. В результате многочисленные здания в городах были разрушены, а количество погибших в обеих перешагнуло отметку в 23 тысячи.

В Турции сейчас происходят массовые похороны. При этом большому количеству могил присвоен номер, потому что огромное количество жертв пока опознать не смогли.

В страну прибыли тысячи спасательных отрядов из десятков стран, в том числе из Казахстана. Сегодня в Сирию от казахстанской стороны прибыл гуманитарный груз в 50 тонн.

Во время землетрясения в Турции погибли двое казахстанцев. Еще одна гражданка страны числится пропавшей без вести.

После трагедии в Турции и Сирии алматинцы задумались, грозит ли городу такая катастрофа и что власти и граждане могут предпринять сейчас, чтобы этого избежать.

По словам экспертов, необходимые для предсказания землетрясения в Алматы наблюдения не проводились. При этом ситуацию может усугубить глобальное потепление. А самым страшным последствием специалисты назвали нехватку воды.

Кроме того, гендиректор Казахского научно-исследовательского и проектного института строительства и архитектуры рассказал, какие дома в Алматы устоят при землетрясении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2009019-v-ozhidanii-katastrofy-kak-yaponiya-kazhdyy-god-gotovitsya-k-zemletryaseniyam/