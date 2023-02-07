Может ли в Алматы произойти разрушительное землетрясение и готов ли к нему город

Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сильное землетрясение в окрестностях города Газиантепа в Турции заставило алматинцев задуматься, грозит ли южной столице такая трагедия и что власти и граждане могут сделать уже сейчас, чтобы не допустить серьезных последствий, передает корреспондент NUR.KZ.

Алматинец Сергей Старков работал в учебном центре ДЧС Алматы. Он является автором нескольких запатентованных и незапатентованных изобретений, которые призваны помочь людям пережить землетрясение.

По его словам, когда-то крупное землетрясение на территории Алматы действительно может произойти.

"В настоящее время происходит сдавливание литосферных плит. Плиты сдвигаются на 3-5-7 см в год. Мы находимся в зоне сдавливания. И когда-то землетрясения у нас будут. Сказать через сколько лет это произойдет невозможно, поскольку длительных наблюдений никогда не проводилось.

К примеру, на Кавказе сохранились письменные источники, в которых говорится, что крупные землетрясения происходят каждые 100 лет. У нас таких источников нет", — говорит Сергей Старков.

Сергей Старков. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Лидер экологического союза "Табиғат" Мэлс Елеусизов добавляет, что ситуация сильно усугубляется глобальным потеплением.

"Происходит таяние горных вершин, вода сливается в океан, увеличивая давление на дно мирового океана. Земля находится в опасности", — говорит Елеусизов.

Сергей Старков говорит, что одним из самых опасных последствий землетрясений может стать нехватка питьевой воды.

"После землетрясения чистая вода в городе исчезнет молниеносно. Через час ее уже не будет. Скважины, которые качают воду, остановятся. Горные речки будут завалены оползнями. С отключенной электроэнергией насосы не смогут подавать воду в дома", — говорит Сергей Старков.

Он добавляет, что в таком случае город в идеале должен иметь достаточное количество поливальных машин, которые могли бы выехать за водой в соседние населенные пункты, где есть реки.

Река. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

"Каждому человеку, чтобы прожить, нужно два литра воды в день. Просто для нормального функционирования. Я даже не говорю про личную гигиену. А теперь умножьте это на число жителей.

Поэтому всем нужно уметь обеззараживать и фильтровать канализационную воду, которая будет течь по арыкам. Даже если она будет с фекалиями", — говорит Старков.

Сергей Старков добавляет, что в идеале каждый многоквартирный дом должен быть оборудован складом, в котором будут храниться по 10-15 ломов, лопат, домкратов и фонарей. Чтобы в случае землетрясения, уцелевшие могли помочь пострадавшим выбраться из-под обломков.

"У нас до сих пор не принята такая норма, которая обязывала бы каждый дом иметь такой запас инструментов. Поэтому может настать момент, когда толпа из ста человек будет наблюдать, как двое-трое пытаются работать на завалах. Потому что инструментов на всех нет, а камни и бетонные плиты руками не разберешь.

Дело в менталитете. Люди у нас не могут долго думать о плохом. Забывают об угрозе", — сетует Старков.

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Среди запатентованных изобретений Сергея Старкова — надувные емкости, которые в собранном виде висят на стене в виде картин, а по сигналу сейсмодатчика раздуваются и принимают на себя тяжесть падающих конструкций. Человек в таком случае остается защищен.

Другое изобретение — это несжигаемый модуль, в котором можно пережить землетрясение. Такой модуль крепится к капитальной стене, при разрушении он или остается на стене, или падает вместе с ней, но плита его не придавливает. Внутри модуля должна лежать теплая одежда, а также "тревожный рюкзак" со всем необходимым (лопата, фильтр для воды, веревка, радиоприемник и так далее).

По словам Сергея Александровича, это изобретение он не патентовал, поэтому при желании его может возвести любой желающий.

"Человек 10 обращались ко мне и я помогал им со сборкой такого модуля. Но, могу сказать, что с каждым годом он стоит все дороже. Металл дорожает на 10-15% в год. Если несколько лет назад покупка материала для модуля могла обойтись в 70-80 тысяч тенге, то теперь на это вполне можно потратить 300-400 тысяч тенге", — говорит Старков.

Мэлс Елеусизов добавляет, что еще в советские годы озвучивалось, что экологическая емкость Алматы составляет 700 тысяч человек. По его словам, город не должен быть миллионником. Из-за этого также возникает беспорядочная застройка, которая также вредит экологии города и усугубляет опасность при возможных землетрясениях.

Напомним, в ночь на 6 февраля в окрестностях города Газиантепа в Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 7,5. Подземные толчки ощущались еще в нескольких провинциях, а также в Сирии и Ливане. Разрушены порядка 2,8 тыс. зданий.

До 12 февраля в стране объявлен национальный траур.

Днем 6 февраля, на юге Казахстана произошло землетрясение ощутимостью 2-3 балла. В начале января землетрясение произошло в 25 км от Алматы. 27 января алматинцы вновь почувствовали землетрясение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008404-mozhet-li-v-almaty-proizoyti-razrushitelnoe-zemletryasenie-i-gotov-li-k-nemu-gorod/