В Сирию прибыли 50 тонн гуманитарной помощи от Казахстана (фото, видео)

Гумпомощь Сирии от Казахстана. Фото: iofs.org.kz

Гуманитарную помощь от Казахстана доставили в Сирию. Церемония передачи помощи пострадавшей стороне состоялась в аэропорту города Алеппо, сообщается на сайте Исламской организации по продовольственной безопасности.

"При поддержке Исламской организации по продовольственной безопасности (IOFS) Казахстан доставил 50 тонн гуманитарной помощи в пострадавшую от землетрясения Сирию", – говорится в сообщении на сайте организации.

Передача помощи Сирии. Фото: iofs.org.kz

Помощь Сирии. Фото: iofs.org.kz

Напомним, что в гумпомощь от Казахстана входят консервы, теплая одежда, зимние палатки, кровати и постельные принадлежности из государственного резерва. Помощь доставлялась в сирийский город Алеппо четырьмя рейсами Национальной гвардии Казахстана.

Генеральный директор IOFS Ерлан Байдаулет по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева лично вылетел в Сирию, чтобы проконтролировать доставку груза.

Сообщается, что в церемонии передачи соответствующей помощи сирийской стороне в аэропорту Алеппо приняли участие заместитель губернатора Алеппо Абдель Кадер Даваалиби, директор аэропорта Алеппо Мохаммед Аль-Масри, представители Сирийского Красного Полумесяца Самир Шубуки, Ахмад Самун, Анас Самаа, а также посол Казахстана в Ливане Расул Жумалы.

Заместитель губернатора Алеппо Абдель Кадер Даваалиби выразил глубокую благодарность народу Казахстана. Даваалиби заявил, что казахский народ, который разделил бремя и протянул руку помощи в трудные времена, никогда не будет забыт.

"Я хочу выразить глубочайшие соболезнования семьям всех жертв землетрясения в Сирии, Турции и других странах. Наша команда надеется, что ситуация разрешится как можно скорее, и выражает сердечную благодарность отважным спасателям за их нелегкий труд", - сказал генеральный директор IOFS Ерлан Байдаулет.

Напомним, гуманитарная помощь для Сирии была отправлена из Казахстана вчера.

Тем временем число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии достигло почти 24 тысяч человек.

Также мы писали, что на фоне трагедии США отменили часть санкций в отношении Сирии, выделив стране 85 млн долларов помощи.

Согласно информации на официальном сайте МСХ РК, Исламская организация по продовольственной безопасности – специализированный институт Организации Исламского сотрудничества.

Организация имеет самостоятельную международную правосубъектность в статусе полноценной международной организации со штаб-квартирой в Астане.

IOFS была создана в соответствии с озвученной в июне 2011 года инициативой Нурсултана Назарбаева. В соответствии с резолюцией 2-й Генеральной Ассамблеи на пост генерального директора секретариата IOFS был единогласно утвержден представитель РК Ерлан Байдаулет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2009011-v-siriyu-pribyli-50-tonn-gumanitarnoy-pomoschi-ot-kazahstana-foto-video/