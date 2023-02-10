Что делать казахстанцам, попавшим в ЧС в чужой стране

Последствия землетрясения в Турции. Фото: Ugur Yildirim / dia images / Getty Images

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге МИДа представил алгоритм действий, если казахстанцы попали в ЧС за рубежом, передает корреспондент NUR.KZ.

Айбек Смадияров дал ряд советов на случай, если казахстанцы попадут в чрезвычайную ситуацию за рубежом.

"Им в первую очередь необходимо обратиться в дипломатические учреждения Казахстана в этой стране. (Далее - прим. ред.) Рассматривается характер ЧС. Если он глобально масштабный, то, естественно, в большинстве случаев расходы покрываются государством. Если это локальное бедствие, то мы оказываем максимальное содействие в перемещении в свободное место либо в обеспечении билетами на транспорт", – сообщил он.

Такая адресная помощь связана, по его словам, с тем, что во время ЧС создается транспортный коллапс, и многие не могут даже элементарно купить билеты даже за свой счет.

"Бывает, что гостиницы переполнены - в этот момент дипломаты обеспечивают их проживание. Разного рода помощь… некоторым необходима просто психологическая помощь. То, что представитель государства приезжает, помогает, - многим это вселяет дух и бодрость. Даже такую помощь мы оказываем", – резюмировал спикер.

Напомним, в Турции и Сирии в начале недели произошли разрушительные землетрясения. В результате, по последним данным, в обеих странах погибло свыше 21 тысячи человек.

Среди погибших также есть казахстанцы - Мирус Курмашев и Адиль Кадырбеков, тела которых извлекли из-под завалов вчера. Тела этих граждан, как сообщили сегодня в МИДе, будут скоро доставлены в Казахстан.

Также сегодня стало известно о еще одной казахстанке, пропавшей в Турции, которая не выходит на связь с 6 февраля.

На официальном сайте Министерства иностранных дел опубликована памятка для казахстанцев, выезжающих за границу.

При выезде за границу рекомендуется проверить действительность ваших проездных документов. Убедитесь в правильности указания в вашем паспорте фамилии, имени, отчества (в том числе и в латинской транслитерации), даты и места рождения, сведений о детях, срока действия паспорта (срок действия паспорта не должен истекать менее чем за 6 месяцев после окончания поездки).

Запишите телефоны посольств или консульских учреждений РК в стране предстоящего пребывания, которые указаны на .

При вывозе из Казахстана иностранной валюты в размере, превышающем эквивалент трех тысяч долларов США, необходимо письменно задекларировать вывозимую сумму.

Казахстанцы могут вывозить из страны наличную иностранную валюту в размере, не превышающем эквивалент 10 тысяч долларов США, без предоставления документов, подтверждающих происхождение вывозимой наличной иностранной валюты. В случае вывоза валюты в размере, превышающем эту сумму, необходимо предоставить подтверждающие документы

Гражданам, выезжающим в тропические страны, рекомендуются прививки против дифтерии, столбняка, полиомиелита. При выезде в страны Африки (южнее Сахары) и Латинской Америки обязательна прививка против желтой лихорадки. Паломникам в Мекку рекомендуется антименингококковая вакцинация. В случаях длительного пребывания в странах Африки и Юго-Восточной Азии целесообразна прививка против гепатита В.

Перед поездкой за границу на учебу, работу или для постоянного проживания следует заблаговременно легализовать или апостилировать свои документы. В первую очередь это относится к документам об образовании, свидетельствам, выданным органами ЗАГС, документам, касающимся имущественных отношений и вопросов социального обеспечения.

Необходимо учитывать, что во многих странах установлен запрет или частичные ограничения на ввоз продуктов питания, алкогольной продукции, табачных изделий. Например, в мусульманских странах не разрешается ввозить любую алкогольную продукцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2008950-instruktsiya-ot-mida-chto-delat-kazahstantsam-popavshim-v-chs-v-chuzhoy-strane/