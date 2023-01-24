Украина предложила Беларуси заключить пакт о ненападении

Александр Лукашенко. Фото: Contributor / Getty Images

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина предложила их стране заключить пакт о ненападении. На его заявление отреагировал президент соседней страны Владимир Зеленский.

"С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны – готовят эту гремучую смесь и вооружают их", – цитирует Лукашенко БелТА.

Президент Беларуси добавил, что им и "по периметру хватает вопросов – и в воздушном пространстве, и на земле".

Заявление Лукашенко прокомментировал украинский лидер Владимир Зеленский. Его слова с совместного брифинга с президентом Финляндии Саули Ниинисте приводит УНИАН.

"Все, что Украина официально предлагает, вы слышите. Мы нападать на Беларусь не собираемся и никогда не собирались. Нет таких намерений", – цитирует Зеленского издание.

Зеленский подчеркнул, что для Украины очень важно, чтобы Беларусь не потеряла своей независимости и не вступила в войну против них.

"Что касается этого направления… я вижу, что большинство населения Беларуси, я уверен, что большинство военных независимой Беларуси, которые являются военными именно Беларуси, они не хотят нападать и идти силой с оружием на украинское общество", – добавил он.

Впрочем, президент Украины не исключил, что с территории Беларуси могут наступить российские военные. Однако, по прогнозам Зеленского, даже если такое наступление и будет, то успехом не увенчается.

Напомним, после нападения России на Украину 24 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что создаст все условия для безопасности на переговорах России и Украины. Позже переговоры двух сторон все же состоялись на территории Беларуси, однако после нескольких раундов прекратились.

В конце марта Киев сократил количество дипломатов белорусского посольства в Украине до пяти человек, а также упразднил аккредитацию остальных сотрудников ведомства.

В мае СМИ сообщили, что начальник Генштаба ВС Беларуси, первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич в эфире "ВоенТВ" заявил, что они перебросят к границе с Украиной силы специального назначения, так как США и НАТО продолжают наращивать военное присутствие у границ Беларуси.

В августе президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о возможности участия страны в войне против Украины. В следующем месяце он заявил, что мира в Украине можно добиться за несколько дней, а также в очередной раз подтвердил, что его страна не является участницей конфликта.

Однако уже в октябре Лукашенко подтвердил, что Беларусь принимает участие в "спецоперации" в Украине, но "никого не убивает".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2006635-ukraina-predlozhila-belarusi-zaklyuchit-pakt-o-nenapadenii/