Лукашенко заявил о возможности достижения мира в Украине за несколько дней

Александр Лукашенко. Фото: belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что мира в Украине можно добиться за несколько дней, а также в очередной раз подтвердил, что его страна не является участницей конфликта, передает БелТА.

"Если европейцы искренне этого хотят, мира можно достичь в течение нескольких дней", - сказал Лукашенко.

Беларусь не является стороной конфликта в Украине, подчеркнул Лукашенко.

"И не надо нас сегодня упрекать в соагрессии или еще в чем-то. Мы были, есть и будем вместе с нашей Россией. У нас с Россией союз теснее, чем блока НАТО <...> Но в то же время мы говорим о том, что мы не будем воевать в Украине. Давайте мирно сотрудничать. Беларусь украинцам не в чем упрекнуть. Нас, белорусов, не в чем упрекнуть", - заявил он.

Недавно Лукашенко побывал в Абхазии, где встретился с главой региона Бжанией. Это вызвало осуждение у грузинских властей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990475-lukashenko-zayavil-o-vozmozhnosti-dostizheniya-mira-v-ukraine-za-neskolko-dney/