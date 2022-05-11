Беларусь заявила о наращивании военного присутствия НАТО у границы

Виктор Гулевич. Кадр из видео: YouTube/ВоенТВ

Начальник Генштаба ВС Беларуси, первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич в эфире "ВоенТВ" заявил о наращивании военного присутствия НАТО у границ Беларуси. Видеоролик доступен на YouTube.

По словам Гулевича, силы Соединенных Штатов и их союзников по НАТО удвоились за последние полгода в количественном и качественном соотношениях.

"Появились в акваториях Средиземного и Балтийского морей группировки, несущие крылатые ракеты морского воздушного базирования, увеличена авиационная группировка в Польше и странах Балтии. Все это свидетельствует о нарастающей угрозе для Республики Беларусь", - сказал он.

Поэтому белорусская сторона выработала комплекс мероприятий, которые направлены против возможных угроз.

В частности, это батальонно-тактические группы, выдвинутые на западное и северо-западное операционные направления и другие меры.

В начале мая в Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования ВС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968735-belarus-zayavila-o-naraschivanii-voennogo-prisutstviya-nato-u-granitsy/