Лукашенко пообещал создать все условия для безопасности на переговорах России и Украины

Александр Лукашенко. Фото: Mikhail Svetlov/Contributor/Getty Images

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что создаст все условия для безопасности на переговорах России и Украины. Об этом он заявил в разговоре с Владимиром Путиным.

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, Лукашенко заверил его в том, что Минск будет готов создать все условия для переговорного процесса РФ и Украины, а также безопасности делегаций, пишет РИА Новости.

"Президент России Владимир Путин переговорил по телефону сегодня с президентом Беларуси Александром Лукашенко, который, в свою очередь, заверил, что будет готов создать все необходимые условия для прибытия делегаций, обеспечения их безопасности и неприкосновенности, и проведения упомянутых переговоров", – приводит издание слова пресс-секретаря российского президента.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину сесть за стол переговоров.

В разговоре с главой КНР Путин заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом на высоком уровне. Позже Песков сообщил, что глава РФ готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с Украиной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958050-lukashenko-poobeschal-sozdat-vse-usloviya-dlya-bezopasnosti-na-peregovorah-rossii-i-ukrainy/