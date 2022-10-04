"Мы участвуем там": Лукашенко о роли Беларуси в "спецоперации" в Украине

Александр Лукашенко. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил участие его страны в "специальной военной операции" на территории Украины, но объяснил, в чем именно заключается роль белорусских военных, передает БЕЛТА.

Сегодня в Минске глава Беларуси провел совещание по военной безопасности. Он подтвердил, что Беларусь принимает участие "спецоперации" в Украине, но "никого не убивает".

"Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства", – заявил белорусский лидер.

По его словам, главная цель – не допустить распространения конфликта на территорию Беларуси.

"Во-вторых, не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии. Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие", – сказал Лукашенко.

Также он отметил, что белорусские силы идут и на помощь, в том числе беженцам.

"Да, мы лечим. Лечили людей, если нужно. Да, мы кормим людей. И не только россиян. Мы больше всего кормим тех беженцев, нищих, бедных людей, которые по 400-500 человек за сутки прибывают к нам из Украины. Ну как их не накормить, как их не лечить?! Вот такое наше участие в этой военной операции. Другого нет и не будет", – резюмировал президент Беларуси.

Ранее министр иностранных дел страны Владимир Макей заявил, что их страна не выступает за войну в Украине.

Кроме того, в пятницу, 30 сентября, Александр Лукашенко заявил, что мира в Украине можно добиться за несколько дней, а также в очередной раз отметил, что его страна не является участницей конфликта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1991040-my-uchastvuem-tam-lukashenko-o-roli-belarusi-v-spetsoperatsii-v-ukraine/