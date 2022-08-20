Лукашенко высказался о возможности участия Беларуси в войне против Украины

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о возможности участия страны в войне против Украины. Он также призвал жителей ценить и беречь все достигнутое, передает БЕЛТА.

"Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение, вот Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего? Нам надо утихомириться. Никакая Украина не воюет сегодня. Сегодня с Россией воюет весь блок НАТО и Америка прежде всего", - заявил Александр Лукашенко во время поездки в Брестскую область.

Президент Беларуси считает, что Европа давно бы уже прекратила эту войну, если бы США не продолжали с помощью Польши подстегивать боевые действия.

"Поэтому берегите то, что есть. И не надейтесь, что кто-то вам принесет и даст. У нас есть, где заработать. У нас все есть для того, чтобы жить и работать. Будем делать все для того, чтобы вы жили нормально.

Только, пожалуйста, не останавливайтесь, шевелитесь сами. Помните, что это вам надо прежде всего. Государство как поддерживало вас всегда, так и будет поддерживать", - добавил Александр Лукашенко.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984105-lukashenko-vyskazalsya-o-vozmozhnosti-uchastiya-belarusi-v-voyne-protiv-ukrainy/