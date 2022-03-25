Киев сократил количество сотрудников белорусского посольства до пяти человек

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Киев сократил количество дипломатов белорусского посольства в Украине до пяти человек, а также упразднил аккредитацию остальных сотрудников ведомства. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел Украины.

Вдобавок пребывание членов семей этих сотрудников на территории Украины считается нежелательным.

Экзекватура почетного консула Беларуси во Львове аннулирована.

Консульская экзекватура - документ, выдаваемый консулу иностранного государства министерством иностранных дел страны пребывания. Наличие документа означает разрешение на исполнением консулом его обязанностей.

Кроме того, после возвращения белорусским дипломатам нужно будет запрашивать разрешение для выезда за пределы 40-километровой зоны от центра Киева.

"Такие решения являются ответом нашего государства на недружественные действия Беларуси в отношении сотрудников дипломатических учреждений Украины в Минске и Бресте", - говорится в заявлении пресс-секретаря украинского внешнеполитического ведомства.

Министерство иностранных дел Украины предупредило, что дальнейшие действия белорусских властей будут встречены ответными мерами.

Известно, что белорусские дипломаты покинули Украину 19 марта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962054-kiev-sokratil-kolichestvo-sotrudnikov-belorusskogo-posolstva-do-pyati-chelovek/