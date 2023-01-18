Лавров исключил возможность переговоров с Зеленским

Сергей Лавров. Фото: Ozan Kose/Contributor/Getty Images

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что сейчас о каких-либо переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским не может быть и речи, передает РБК.

"О переговорах речи быть не может с Зеленским, ну хотя бы потому что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством", - заявил Лавров.

При этом глава российского МИД подчеркнул, что Москва готова ответить на любые серьезные предложения, но пока не видела таковых.

Также Лавров заявил, что страны Запада запрещают Украине договариваться с Россией, хотя, по его словам, стороны конфликта уже начали обсуждать проекты по урегулированию.

Напомним, что 30 сентября прошлого года президент России Владимир Путин подписал договоры о присоединении к России самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей Украины.

Перед этим в этих регионах прошли референдумы о вхождении их в состав России.

В тот же день после подписания соглашений о присоединений в Кремле президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

В начале октября президент Украины подписал указ о невозможности проведений переговоров с Путиным из-за референдумов.

В середине ноября Зеленский выступил на саммите G20, который проходил на Бали в Индонезии. Украинский лидер рассказал об украинской формуле мира, назвав 10 обязательных условий для прекращения войны в своей стране, куда вошли следующие пункты:

Обеспечение радиационной и ядерной безопасности Украины;

Обеспечение продовольственной безопасности Украины;

Освобождение всех пленных и депортированных;

Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;

Вывод российских войск и прекращение боевых действий;

Возвращение справедливости;

Противодействие экоциду;

Недопущение эскалации;

Фиксация завершения войны.

Сказанные на саммите слова Зеленского позже прокомментировали в России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2005850-lavrov-isklyuchil-vozmozhnost-peregovorov-s-zelenskim/