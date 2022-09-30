Соглашения о присоединении к России новых территорий подписали в Кремле

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Сегодня, 30 сентября, в Георгиевском зале Кремля в Москве президент Владимир Путин подписал договоры о присоединении к России самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

Документы были подписаны Путиным и главами пророссийских администраций ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, Запорожской и Херсонской областей Евгением Балицким и Владимиром Сальдо.

Также во время сегодняшнего выступления Путин заявил, что Россия не стремится вернуть СССР. Но при этом отметил, что последние советские руководители, по его мнению, "развалили" Союз, "поставив народ перед фактом".

29 сентября президент России подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей Украины.

Напомним, референдумы в ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областях прошли с 23 по 27 сентября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990495-putin-podpisal-dogovory-o-vstuplenii-v-sostav-rossii-okkupirovannyh-territoriy-ukrainy/