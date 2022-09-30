Зеленский: Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке

Киев. Иллюстративное фото: Chris McGrath/Getty Images

Обращение Владимира Зеленского по подписанию заявки на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке опубликовала официальная Facebook-страница Офиса президента Украины.

"Де-факто мы уже пробились в НАТО. Де-факто мы уже доказали соответствие стандартам альянса. Они реальны для Украины - реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, мы помогаем друг другу и мы защищаем друг друга. Вот что такое альянс.

Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая соответствует нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке.

Мы делаем свой решающий шаг - подписываем заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке", - сообщил Зеленский.

На сегодня членами НАТО, или Организации Североатлантического договора, являются 30 государств: Албания, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Северная Македония, Словакия, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Турция, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Эстония.

Напомним, сегодня в Кремле президент РФ Владимир Путин подписал договоры о присоединении к России самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990550-ukraina-podaet-zayavku-na-vstuplenie-v-nato-v-uskorennom-poryadke/