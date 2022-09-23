В самопровозглашенных ЛНР и ДНР начались референдумы о вхождении в состав России

Урна для голосования. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat / Getty Images

В самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о вхождении в состав России, передает РИА Новости.

"С 8 утра [11:00 часов по Астане] свою работу начинают места для голосования вне помещения", - сообщил член ЦИК самопровозглашенной ЛНР. Бюллетени были доставлены в избирательные участки.

Одновременно с этим референдумы стартовали в самопровозглашенной ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

"Сегодня в 08.00 [11:00 часов по Астане] по московскому времени начался процесс проведения референдума о вступлении в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики на правах субъекта", - сказал председатель ЦИК ДНР.

В Запорожской области сотрудники избирательной комиссии приступили к обходу адресов для сбора голосов жителей. Референдумы продлятся до 27 сентября.

Напомним, во время обращения к народу Путин высказался о референдумах на оккупированных украинских территориях.

Международное сообщество предупредило, что не признает результаты референдумов. Президент Украины Зеленский также прокомментировал ситуацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989290-v-samoprovozglashennyh-lnr-i-dnr-nachalis-referendumy-o-vhozhdenii-v-sostav-rossii/