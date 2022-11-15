Саммит G20 на Бали: Зеленский назвал 10 условий для завершения войны в Украине

Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Сегодня на Бали в Индонезии проходит саммит G20, на котором собрались лидеры стран-участниц. Одними из главных тем стали война в Украине и ядерное оружие. На мероприятии в формате онлайн выступил также президент Владимир Зеленский.

Зеленский рассказал об украинской формуле мира. Он поведал о 10 обязательных условиях для прекращения войны в Украине:

Обеспечение радиационной и ядерной безопасности Украины;

Обеспечение продовольственной безопасности Украины;

Освобождение всех пленных и депортированных;

Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;

Вывод российских войск и прекращение боевых действий;

Возвращение справедливости;

Противодействие экоциду;

Недопущение эскалации;

Фиксация завершения войны.

По его словам, российская сторона должна подтвердить территориальную целостность Украины, вывести все свои войска, а также выплатить возмещение за нанесенный ущерб, передает Укринформ.

Украинский лидер заявил, что у единственной реалистичной модели обмена пленными есть формула - "всех на всех", включая мирное население, вывезенное из Украины, по его словам, насильно российской стороной, передает УНИАН.

"Мы должны освободить всех этих людей... Мы не можем ждать, поэтому должны объединиться ради единой реалистической модели освобождение пленных - всех на всех, а также ради освобождения всех детей и взрослых, которые были депортированы в Россию", - заявил он.

Зеленский предложил лидерам G20 провести международную конференцию, чтобы не допустить повторения войны и скрепить ключевые элементы послевоенной архитектуры безопасности.

"Когда все антивоенные меры будут введены, документ о завершении войны должен быть подписан сторонами", - сказал Зеленский.

Президент Украины во время своей речи несколько раз назвал саммит не G20, a G19, передает "Европейская Правда".

"Нет и не может быть никаких оправданий ядерному шантажу. И я благодарю вас, уважаемые G19, за то, что вы четко это подтверждаете. Пожалуйста, применяйте всю вашу мощь, чтобы заставить Россию отказаться от любых угроз ядерным оружием", - сказал Зеленский.

Саммит "Большой двадцатки" на Бали стартовал сегодня, 15 ноября, и будет длиться два дня.

Напомним, что российскую делегацию возглавляет глава МИД Сергей Лавров. Несмотря на то, что Украина не входит в состав G20, Зеленский все равно был приглашен на мероприятие.

Члены "Большой двадцатки" - Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Республика Корея, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Турция, Великобритания, Соединенные Штаты и ЕС.

Вчера на полях саммита встретились президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1997226-sammit-g20-na-bali-zelenskiy-nazval-10-usloviy-dlya-zaversheniya-voyny-v-ukraine/