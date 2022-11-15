В России прокомментировали слова Зеленского на саммите G20

Владимир Зеленский. Фото: Celestino Arce / NurPhoto / Getty Images

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский озвучил 10 условий для достижения мира в Украине. Данный перечень прокомментировали в пресс-службе Кремля, а также один из российских сенаторов – их слова приводит РИА Новости.

По словам сенатора от Крыма Сергея Цекова, предложенная Владимиром Зеленским формула мира в выступлении на саммите G20 содержит неприемлемые требования к России.

"Условия, которые он выдвигает, говорят о том, что к решению вопроса по ситуации на Украине он не имеет реального отношения, в отличие от США и стран ЕС. Зеленский выдвигает заведомо невыполнимые и неприемлемые требования", – заявил Цеков.

По его мнению, из перечисленных Зеленским условий можно согласиться лишь с одним пунктом – требованием справедливости.

"А справедливость и есть то, что существует на сегодняшний день – регионы, которые исторически являлись российскими, должны быть в составе России. И этот статус-кво надо закреплять", – заявил он.

Также на саммите Зеленский заявил, что не будет никакого "Минск-3", то есть третьего минского соглашения. Высказывание украинского лидера прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что такие слова "абсолютно подтверждают позицию Киева о нежелании вести переговоры".

Отметим, что Минские соглашения – это ряд мер, который был принят в 2014-2015 годах для урегулирования конфликта в Донбассе. Такая информация приводится на сайте издания News.ru.

5 сентября 2014 года в Беларуси было подписано соглашение "Минск-1". Его подписали представители Украины, России, самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также ОБСЕ.

Кроме договоренности о прекращении наступательных действий пункты Минских соглашений предписывали провести децентрализацию власти на Украине и досрочные местные выборы. 19 сентября участники подписали меморандум, обязывающий прекратить огонь.

К началу 2015 года ситуация вновь обострилась. Для урегулирования кризиса в 2015 году прошла встреча лидеров четырех стран: России, Украины, Франции и Германии. Был утвержден новый пакет мер, включавший 13 пунктов.

Напомним, что сегодня Владимир Зеленский выступил на саммите "Большой двадцатки", который проходит на Бали в Индонезии. Он назвал 10 обязательных условий для прекращения войны в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1997264-v-rossii-prokommentirovali-slova-zelenskogo-na-sammite-g20/