Из Казахстана в Украину прибыли генераторы для медучреждений

Генератор. Кадр из видео: twitter.com/Gerashchenko_en

Из Казахстана в Украину прибыла первая партия генераторов для медицинских учреждений. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем Twitter-аккаунте.

"Первая партия генераторов прибыла в Украину из Казахстана", – говорится в его публикации.

Сообщается, что в Украину были доставлены 43 генератора для медицинских учреждений. Их отправили казахстанские бизнесмены при поддержке посольства Казахстана в Украине.

Информацию о получении гуманитарной помощи также подтвердили в посольстве Казахстана в Украине, опубликовав на своей странице то же самое видео.

Разрушение энергообъектов в Украине

Ракетные удары по украинским объектам энергоснабжения и инфраструктуры особенно сильно участились после взрыва на Крымском мосту в начале октября. Удары также совпали с наступлением холодов и зимы.

В конце октября в Офисе президента Зеленского сообщили, что удары оставили без света почти 1,5 млн жителей Украины.

В ноябре стало известно о критической ситуации в энергосистеме – в Украине вынуждены были начать проведение экстренных отключений света для сбалансирования энергосистемы и избежания аварий на оборудовании.

Позже Зеленский заявил, что Россия выпустила по Украине 90 ракет. По его словам, тогда без электроэнергии остались почти 10 млн жителей страны.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города готовиться к худшей зиме со времен Второй мировой войны из-за отключений электроэнергии.

По сей день в разных частях Украины периодически объявляется воздушная тревога. Местные СМИ сообщают о взрывах в разных частях страны.

На прошлой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба счел возможным полное отключение электричества по всей стране из-за массированных ударов по объектам энергоснабжения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2002690-iz-kazahstana-v-ukrainu-pribyli-43-generatora-dlya-meduchrezhdeniy/