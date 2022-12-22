"Настоящие герои": экс-продюсер Лободы высказалась об украинцах, счастье и боли

Нателла Крапивина. Фото: instagram.com/natellakrapivina

Экс-продюсер Лободы Нателла Крапивина порассуждала в своем блоге о счастье и людях, которые могут по несколько суток оставаться без света и воды и при этом улыбаться. Она отметила, что восхищается силой их духа, передает NUR.KZ.

"Раньше мне казалось, что счастье - это что-то большое, труднодоступное, маловероятное и скоротечное. И потому большую часть жизни, имея очень многое из предполагаемых составляющих счастья, счастливой я себя не ощущала. Сегодня я чувствую совершенно иначе.

Возможно, потому что много общаюсь с людьми, которые меня восхищают своей силой духа, которые могут сидеть по 60 часов без света и воды и при этом улыбаться, шутить, строить планы", - призналась Крапивина в своем Instagram.

Нателла отметила, что раньше часто закрывалась от чужой боли.

"А сегодня хочу вобрать ее всю как можно больше, чтобы никогда не забывать о том, что самые ценные моменты жизни всегда самые простые. И горячая кружка чая, и телефон со связью, и теплые батареи, и зажженные лампочки... и люди, так похожие на тебя, но только настоящие герои", - резюмировала она.

"Как круто написано, сижу и плачу: лампы горят, телефон работает, дома тепло, не это ли счастье? Держитесь", "Все мы изменились. Начали ценить то что казалось самым обыденным и не придавали ценности многим вещам! А то что ценили, разрушилось", "Великолепно сказано! Да, так похожи на нас, но только настоящие герои!" - поддержали ее в комментариях подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2002549-nastoyaschie-geroi-eks-prodyuser-lobody-vyskazalas-ob-ukraintsah-schaste-i-boli/