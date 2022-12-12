В Украине сочли возможным полное отключение электричества по всей стране

Дмитрий Кулеба. Фото: Timothy A. Clary / AFP / Getty Images

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба счел возможным полное отключение электричества по всей стране из-за массированных ударов по объектам энергоснабжения, передает РБК Украина.

Но при этом, как рассказал Кулеба в интервью немецкому изданию ARD, такие сложные условия не склонят украинцев к массовому выезду из страны. Скорее всего, будет наблюдаться отток населения в сельскую местность, где есть возможность отапливаться дровами.

Глава МИД Украины отметил, что массированные удары по объектам энергоснабжения ставят правительство и народ перед огромными проблемами, особенно зимой. И стране необходима невоенная помощь, особенно генераторы и трансформаторы.

Ракетные удары по объектам энергоснабжения в Украине

Ракетные удары по украинским объектам энергоснабжения и инфраструктуры особенно сильно участились после взрыва на Крымском мосту в начале октября. Удары также совпали с наступлением холодов и зимы.

В конце октября в Офисе президента Зеленского сообщили, что удары оставили без света почти 1,5 млн жителей Украины.

А в ноябре стало известно о критической ситуации в энергосистеме - в стране вынуждены были начать проведение экстренных отключений света для сбалансирования энергосистемы и избежания аварий на оборудовании.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян готовиться к худшей зиме со времен Второй мировой войны.

5 декабря по всей Украине вновь была объявлена воздушная тревога. Местные СМИ сообщили о взрывах в разных частях страны. Жителям Киева пришлось массово укрываться в метро. После этого специалисты назвали сроки восстановления производства электроэнергии в Украине.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2001224-v-ukraine-sochli-vozmozhnym-polnoe-otklyuchenie-elektrichestva-po-vsey-strane/