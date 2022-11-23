Кличко призвал киевлян готовиться к худшей зиме со времен Второй мировой войны

Виталий Кличко. Фото: Mykhailo Markiv / TASS / Getty Images

Мэр Киева Виталий Кличко предположил, что жителям украинской столицы придется готовиться к, возможно, тяжелейшей зиме со времен Второй мировой войны из-за отключений электроэнергии, передает Deutsche Welle.

Такое предположение Кличко высказал в интервью одному из немецких изданий.

По словам мэра Киева, если дело пойдет по худшему сценарию, то придется зимой эвакуировать часть города. При этом власти Украины, с его слов, не хотят, чтобы это произошло.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном обращении сообщил, что по всей стране открыто около четырех тысяч "пунктов несокрушимости" в связи с критической ситуацией с электроэнергией. В этих пунктах, которые будут работать бесплатно и круглосуточно, украинцам предложат электричество, мобильную связь и интернет, обогрев, воду, аптечку.

До этого глава украинской компании-поставщика электроэнергии и газа YASNO Сергей Коваленко предположил, что постоянные отключения электроэнергии в Украине продлятся до конца марта 2023 года.

Напомним, ранее в Офисе Зеленского сообщили о критической ситуации в энергосистеме Украины из-за ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Тем временем в ВОЗ заявили, что из-за российских ударов по украинской энергосистеме жизни миллионов жителей этой страны могут оказаться под угрозой. В организации отметили, что уже половина инфраструктуры энергетики в Украине повреждена или уничтожена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1998633-klichko-prizval-kievlyan-gotovitsya-k-hudshey-zime-so-vremen-vtoroy-mirovoy-voyny/