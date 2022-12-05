Новые авиаудары наносятся по Украине. Жители Киева укрываются в метро (видео)

Ракета. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сегодня, 5 декабря, по всей Украине вновь была объявлена воздушная тревога. Местные СМИ сообщают о взрывах в разных частях страны. Жители Киева массово укрываются в метро.

По данным издания РБК-Украина, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что уже есть информация о работе ПВО.

Позже глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что над Украиной много ракет. Жители города Кременчуга заявляли о том, что слышали взрывы в городе.

Также, как отмечает издание, советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что силы ПВО сбили четыре ракеты над Харьковом, одну - над Полтавой. В Днепре и Запорожье, по его словам, работает ПВО.

По данным Telegram-канала "Политика Страны", представители военных заявляют о нескольких волнах ракет, которые идут в сторону Украины.

Есть информация о взрывах в Черкасской, Запорожской, Одесской, Киевской, Днепропетровской областях. Также сообщается о пролете ракет над Днепропетровской областью. Сообщалось о двух мощных взрывах в Одессе.

Также отмечается, что после объявления воздушной тревоги жители Киева, столицы Украины, массово спускаются в метрополитен.

По данным Telegram-канале УНИАН, по всей Сумской области происходят аварийные отключения света. Также, как сообщают местные СМИ, в городе Житомир частично пропал свет.

Удары по украинским объектам энергетики

Напомним, о массированных ударах по украинской энергетике и инфраструктуре сообщалось с начала октября, когда произошел взрыв на Киевском мосту.

10 октября на заседании Совета безопасности РФ Владимир Путин сообщил, что российские войска нанесли массированный удар по украинским объектам. Он заявил, что взрыв 8 октября на Крымском мосту – это террористический акт.

"В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов, ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений", – сказал тогда Путин.

В конце октября сообщалось, что из-за ракетных ударов без света остались почти 1,5 млн жителей Украины.

15 ноября стало известно, что в Украине снова была объявлена воздушная тревога. Позже зампредседателя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о критической ситуации в энергосистеме Украины из-за ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, Россия выпустила по Украине 90 ракет. По его словам, без электроэнергии остались почти 10 млн жителей страны.

Позже Украина вновь подвергалась обстрелам. Поступали сообщения о погибших и пострадавших.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2000235-novye-aviaudary-nanosyatsya-po-ukraine-zhiteli-kieva-ukryvayutsya-v-metro-video/