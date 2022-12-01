Франция создаст спецтрибунал, на котором планирует судить Россию

Флаг Франции. Иллюстративное фото: Alessandro Grussu / Getty Images

Во Франции сообщили о начале работы над созданием Специального трибунала против России за действия в Украине. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел страны.

Работа по созданию Спецтрибунала началась совместно с Украиной и европейскими партнерами.

"Мы начали работать с нашими европейскими и украинскими партнерами над предложением о создании специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Как заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, цель состоит в том, чтобы добиться максимально широкого консенсуса по этому проекту среди членов международного сообщества", — гласит сообщение французского МИДа.

Днем ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен о создании специального суда по делам России.

"Мы будем сотрудничать с МУС (Международным уголовным судом - прим. ред.) и поможем создать специализированный суд для рассмотрения преступлений России", — заявила глава ЕК.

Фон дер Ляйен заявила, что замороженные средства российских олигархов и активы Центробанка страны должны стать платой России за действия в Украине.

Напомним, что после начала войны в Украине в некоторых европейских странах начали замораживать активы российских олигархов. Кроме того, Минфин США в конце июня сообщил о примерно 300 млрд долларов заблокированных активов Центробанка России.

Международный уголовный суд (МУС) расследует и, в случае необходимости, судит лиц, обвиняемых в самых тяжких преступлениях, вызывающих обеспокоенность международного сообщества - геноциде, военных преступлениях, преступлениях против человечности и преступлении агрессии, говорится на официальном сайте МУС.

Штаб-квартирой суда является нидерландский город Гаага.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1999764-frantsiya-sozdala-spetstribunal-na-kotorom-budet-sudit-rossiyu/