Путин назвал число мобилизованных в России

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сообщил, что общее число мобилизованных в стране достигло 318 тысяч человек. Такое количество, по его словам, набралось за счет добровольцев, передает РИА Новости.

Об этом российский президент рассказал во время церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому в Москве.

"У нас 318 уже тысяч (мобилизованных. — прим. РИА Новости). Почему 318 тысяч — потому что добровольцы идут", — сказал он.

Путин добавил, что 49 тысяч из этого числа уже находятся в Украине. Остальные пока проходят подготовку.

Напомним, частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября, а завершилась она несколько дней назад. Это подтвердил сам Владимир Путин, а также Министерство обороны России, заявившее, что все мобилизационные мероприятия в стране завершились.

Однако официального указа по этому поводу в Кремле не издали. Пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил, что Путин посоветовался по этому поводу с юристами. Те, по его словам, подтвердили, что указ не нужен.

Также мы писали, что в Госдуме хотят ввести уголовную ответственность за уклонение от мобилизации, а российские депутаты предложили увеличить срок службы в армии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1995825-putin-nazval-chislo-mobilizovannyh-v-rossii/