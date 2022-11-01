В Кремле решили не издавать указ о завершении мобилизации в России

Военные. Иллюстративное фото: pexels.com

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пояснил журналистам, почему президент России Владимир Путин решил не издавать официальный указ о завершении частичной мобилизации в стране, передает ТАСС.

По его словам, юристы, с которыми посоветовался российский президент, сказали, что указ о завершении частичной мобилизации не нужен.

"Имеется в виду, нужен ли указ после окончательного заявления министра обороны Сергея Шойгу о завершении частичной мобилизации – президент сказал, что он посоветуется с юристами, правовиками. Сообщаем: указ не нужен", — сказал Песков.

Напомним, Путин на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с лидерами Армении и Азербайджана подтвердил завершение частичной мобилизации в России, которую объявил 21 сентября.

Перед этим Минобороны России сообщило, что все мероприятия, связанные с частичной мобилизацией, завершились.

Также СМИ писали, что в России могут ввести уголовную ответственность за уклонение от мобилизации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1995249-v-kremle-reshili-ne-izdavat-ukaz-o-zavershenii-mobilizatsii-v-rossii/