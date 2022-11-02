Путин заявил о праве России выйти из "зерновой сделки", если Киев нарушит обязательства

Владимир Путин. Фото: Contributor / Getty Images

Власти России, в том числе и сам президент страны Владимир Путин, подтвердили возобновление участия в "зерновой сделке" с ООН, Турцией и Украиной. При этом он отметил, что Россия оставляет за собой право выйти из сделки в случае нарушения Киевом своих обязательств.

Украина гарантировала неиспользование гуманитарного судоходного коридора в Черном море для атак на Черноморский флот, и поэтому Россия возобновляет участие в "зерновой сделке", заявил в среду президент РФ Владимир Путин. Его слова приводит "Интерфакс".

"Мы потребовали от украинской стороны заверений и гарантий, что ничего подобного (атакам на Черноморский флот – прим. "Интерфакса") в будущем происходить не будет, что гуманитарные коридоры не будут использоваться для военных целей", – сказал он на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Как уточнил российский президент, Турция выступила посредником "в прояснении этой ситуации". Ранее стало известно, что в переговорах участвовал сам глава Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"По линии министерства обороны получена информация от турецкой стороны, что такие заверения Украиной даны – о неиспользовании этих гуманитарных коридоров для военных целей (…) В этой связи мною даны указания министерству обороны возобновить наше полноценное участие в этой работе", – сказал Путин.

При этом, как уточнил президент, Россия оставляет за собой право выйти из этих соглашений в том случае, если "эти гарантии со стороны Украины будут нарушены".

Также он подчеркнул, что "даже в случае выхода России из этой сделки мы, как и говорили ранее, готовы будем поставить весь объем зерна, который был поставлен с территории Украины, в адрес беднейших стран".

"Если мы в будущем, в случае нарушения Украиной своих обязательств, выйдем из этого соглашения, мы весь объем, который до сих пор был поставлен с территории Украины в адрес беднейших стран, поставим безвозмездно", – заявил Путин.

Незадолго до этого Минобороны РФ в своем официальном Telegram-канале сообщило, что Россия возобновляет реализацию соглашения по вывозу сельхозпродукции из портов Украины.

"Благодаря участию международной организации (ООН – прим. ред.), а также содействию Турции удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против РФ", – говорится в сообщении МО РФ.

Реакция властей Украины

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что события вокруг зерновой инициативы и безопасного "коридора" по Черному морю ставят точку в многолетней "дипломатии шантажа", которую проводила Россия.

"Другой дипломатии там не знают, поэтому в современном мире они и проигрывают", – заявил Ермак в своем Telegram-канале, перевод его слов приводит "Украинская правда".

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что произошедшее – хороший урок для западных партнеров относительного того, что на шантаж со стороны Москвы идти нельзя.

"Шантажист с российскими корнями всегда уступает тем, кто сильнее и умеет четко аргументировать нерушимую позицию. Путь к "умиротворению" агрессора лежит только через разумную демонстрацию силы", – написал Подоляк в Twitter.

Проблемы с экспортом зерна

После начала войны в Украине 24 февраля порты на Черном море, прежде всего в Одессе и Николаеве, оказались заблокированными. Из-за этого экспорт украинского зерна в другие страны резко приостановился.

Мировое сообщество было сильно обеспокоено данной ситуацией, поскольку остановка экспорта может поставить под угрозу продовольственную безопасность во всем мире.

Украина обвинила Россию в незаконном вывозе своего зерна и намеренной блокировке. А российская сторона все обвинения отрицала, потребовав от Киева "разминировать" вначале свои порты.

Через несколько месяцев экспорт зерна все же возобновили. Соответствующее соглашение стороны подписали 22 июля при посредничестве Эрдогана и в присутствии генсека ООН Антониу Гутерриша. А первое судно с зерном покинуло порт Одессы уже 1 августа.

Но недавно, в конце октября, два российских министерства в лице МИД и Минобороны сообщили о бессрочной приостановке участия Москвы в зерновой сделке. Поводами такого решения они назвали "массированные авиационный и морской удары" по дежурившим в районе "зернового коридора" кораблям России.

Президент Украины Зеленский потребовал от мирового сообщества жесткого ответа на эти действия, в частности от G20 и ООН.

Тем не менее чуть позже Турция, Украина и ООН согласовали план движения 16 судов из украинских портов по морскому гуманитарному коридору.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1995468-putin-poruchil-minoborony-vozobnovit-uchastie-v-zernovoy-sdelke/